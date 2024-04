– Det målet kan ikke alle breddeklubber ha, legger han til.

Den sportslige lederen i Ullern har mye på hjertet, mens sønnen Elias leker seg med ball og tar «luka» på pappa.

Aarvik erkjenner at deres satsing på akademi i barnefotballen – som i stor grad er finansiert av foreldre – er en utenkelig modell mange steder.

Har rike foreldre og riktig bostedsadresse blitt viktig for å kunne bli fotballproff?

I artikkelserien «Den delte fotballbyen» går VG i dybden på forskjellene i Fotball-Oslo.

Vi har besøkt en klubb på Oslos vestkant der mamma og pappa betaler.

45 betalte trenere

Treningsavgiften for en femåring i Ullern er på opptil 9000 kroner i året. Og det dobbelte for en 15-åring.

Foreldrene betaler for bane og trenere. I sommermånedene har klubben rundt 45 betalte trenere med en oppgave i barnefotballen. Ullern har rundt 13 årsverk i barne- og ungdomsfotballen.

– Gode trenere skal gi god aktivitet. Det triste er jo at hele den positive spiralen avhenger av betalingsevne, og det har skapt større og større forskjeller mellom klubbene, sier Aarvik.

VGs undersøkelser av nå-situasjonen viser at spillere fra bydeler med høy andel lavinntekt sliter med å komme med på kretslag i Oslo – og veien til A-landslagene er enda lengre.

Samtidig skapes det landslagsspillere på vestkanten.

– Hvis jeg snakker om hva skal til for å bli toppspiller, så tillegges jeg meninger om at dét er det viktigste. Men det er det jo ikke, sier Aarvik.

– Så det er viktig å ikke røre dette sammen.

Hva koster det dyreste tilbudet i Ullern? Vis mer ↓ 0–4 år Gratis. 5–6 år 9000 kroner i året. To organiserte treninger i uken. 7–11 år 14.300 kroner i året. 12–14 år 15.450 kroner i året 14–16 år 18.450 kroner i året.

– Hva er filosofien deres?

– Vi tror det er lurt å bevare det sosiale miljøet lengst mulig og få med flest mulig på hvert årskull. Da må vi tilpasse til hver enkelts interesse og ikke minst ferdigheter.

Aarvik føler at det har vært kontroversielt å snakke om differensiering helt nede i fireårsalderen.

– Vår filosofi er at det ikke er noen nedre grense for når det lønner seg å tilpasse motstanden hvert barn møter. Vi ser at det gjør barna glad i å spille fotball.

– Trenger et godt miljø

Ullern IF har styrevedtak om at ingen barn skal stå utenfor som følge av kostnadsnivået i idrettslaget.

– Jeg ville aldri gjort det på vår måten uten det klare styrevedtaket. Men hvis vi var i en bydel der veldig mange trengte betalingsfritak, måtte vi ha justert det.

– Og det koster litt å si fra at du ikke har råd?

– Det kan være en del som ikke tør å si fra, ja, svarer Aarvik – og påpeker at de prøver å fange opp barn som er ivrige.

– Det er lett å tenke at utvikling av toppene er hovedtema her, men det handler like mye om å klare å gi et godt og motiverende tilbud for alle – og gjøre det lett for frivillige å bidra, sier Ullern-lederen.

– For å bli veldig god trenger du et godt miljø rundt deg.

Bekjenner sine synder

Aarvik er åpen om at de aktivt rekrutterer unge spillere.

– Og det er ingen popularitetsøvelse.

Han henvendte seg nylig til en klubb angående to tolvåringer. Tilbake fikk han «hva holder du på med?»-reaksjoner.

– Hvem går dere etter?

– Spillere som er mye ivrigere og flinkere enn resten av det miljøet de er i. Vi tenker at de ville hatt mye større muligheter å utvikle seg hos oss. Så er det veldig lov å mene at det er feil.

Aarvik vet at mange mener dette er negativt for norsk fotball.

– Fordi når de to ivrigste går fra et lite lag, knekker resten av laget. Og det var kanskje pappaen til de to som også var trener for laget. Det er selvsagt også et kjempeproblem.

– Jeg er lei for av og til å gjøre noen handlinger som er til fordel for Ullern og ulempe for norsk fotball. Jeg kan bekjenne mine synder her og nå.

Han står likevel fullt og helt for følgende:

– Norge går glipp av veldig mange gode fotballspillere fordi det er altfor mange som altfor sent får være en del av gode utviklingsmiljøer.

– Er det en fare for at unge spillere blir behandlet som kjøttstykker?

– Ja, det tror jeg absolutt. Og vi ser jo den utviklingen lenger og lenger ned i systemet, med agenter og trøkk på unge spillere. Og at det ikke handler om å gi et godt tilbud, men om business – rett og slett.

– Regnes som sommeridrett

Skal Magne Aarvik gi ett råd til politikere for å utjevne forskjellene, er det å sette av midler til anlegg og administrasjon.

– Hvis samfunnet mener at idrett er så viktig at vi skal gjøre noe med disse forskjellene i tilbud, bør i hvert fall anlegg være noe som finansieres hele året, mener han.

Mens kommunen støtter drift av Ullerns isflate, er det klubben som må betale for å holde kunstgressbanen åpen om vinteren.

– At fotball fortsatt kun regnes som en sommeridrett i Oslo, er med å øke forskjellene.