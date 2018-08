– Fylket kan gå på en stjernesmell

Nyheter

(Smp:) Johansen har selv vært på Nordøyane og fått prosjektet presentert. Han har stor forståelse for at folk ute på øyene ønsker å bytte ut ferjene med fastlandssamband, men han er mildt sagt skeptisk til å strekke finansiering av gigantprosjektet så langt.

– For det første regner jeg med at de som skal låne ut penger vil beregne seg solide påslag på en så lang finansiering. Så må vi huske at vi nå har hatt 25 år med jevn og høy økonomisk vekst. Det vil være svært oppsiktsvekkende om vi ikke i løpet av de neste 40 årene får et tilbakeslag. Da kan fylket komme til å gå på en stjernesmell på dette prosjektet, tror Johansen.

Støtter forslaget om 40 år med bompengeinnkreving Frps Frank Sve støtter forslaget fra Ålesund Ap om 40 års bompengeinnkreving for Nordøyvegen.

40 år med bom

I et forsøk på å dekke opp milliardsprekken på hovedentreprisen har Ålesund Ap foreslått at en øker bompengeperioden til hele 40 år. Frps Frank Sve støtter forslaget, som etter alt å dømme har et flertall bak seg i fylkestinget dersom befolkningen og næringslivet på øyene signaliserer at det er greit.

Johansen er forsiktig i sine vurderinger av hva dette kan få å si for befolkningsutviklingen på Nordøyane.

– Det å få et fastlandssamband vil utvilsom oppfattes som positivt for dem som bor der. Trafikkutviklingen ser vi er veldig avhengig av bompengeprisen. Men her må en se prisen på bompengene opp mot hva det koster å bruke ferje. Men vi har ikke erfaring med denne typen prosjekter med en så lang bompengeperiode, påpeker han.

Milliardsprekk

Hovedanbudet for Nordøyvegen har sprukket med en milliard kroner. 40 år med bompenger kastes nå inn som et forslag i håp om å finne nok penger til prosjektet. Ålesund Ap står bak forslaget, som blir støttet av Frps Frank Sve.

Nordøyane har de siste 20 årene opplevd en nærmest dramatisk nedgang i folketallet. Nedgangen er på rundt 20 prosent, og det er særlig Fjørtofta, Lepsøy og Longva som har opplevd en betydelig fraflytting. På alle øyene som Nordøyvegen omfatter bodde det for 20 år siden 3114 personer. I dag er dette tallet nede på 2600 personer.

Målet med Nordøyvegen er å stoppe nedgangen og deretter få flere til å bosette seg på øyene. Johansen viser til flere undersøkelser som dokumenterer at veksten kommer omtrent den dagen bommene rives.

– Vi kan dokumentere ved en rekke større bompengeprosjekt av veksten i trafikken og veksten i aktiviteten kommer den dagen bompengene forsvinner, påpeker han.

Håndbremsen på

Professor i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde, Svein Bråthen, beskriver 40 år med bompenger som å kjøpe en bil en egentlig ikke har råd til og deretter kjøre den med håndbrekket halvt på.

– 40 år er veldig lang tid. Om politikerne går inn for dette bør man kreve at det ligger grundige analyser av konsekvensene til grunn, sier Bråthen.

– Er det gambling å satse på at det blir et vellykka prosjekt med 40 års bompengeperiode?

– Jeg vil være litt forsiktig med å kalle det gambling. Men usikkerheten skal en ikke ta lett på. Vi vet at gjelda bygger seg svært raskt opp dersom inntektene svikter. Ålesund-tunnelene gikk i praksis konkurs på grunn av dette, og noen måtte ta den regningen. Med såpass høye satser over så lang tid så tror jeg i alle fall ikke at man får den nytten av prosjektet som man hadde sett for seg, sier Bråthen.

Denne artikkelen ble først publisert i Sunnmørsposten.