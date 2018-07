Nytt solid kvartal for Hydro Sunndal

Nyheter

– Hydro Sunndal leverer godt og inntjeningen er på et bra nivå, sier fabrikksjef Roar Ørsund i en pressemelding tirsdag formiddag.

Han tok over etter Eivind Mikalsen som fabrikksjef fra 1. juni og kan fortelle at de har lagt bak seg et kvartal med stabil drift i anleggene.

– Det er spesielt gledelig at elektrolyseanlegget Su3 leverer så godt. I august er det 50 år siden Su3 ble startet, men både strømutbytte og andre driftsindikatorer er på et høyere og bedre nivå enn noen gang, sier fabrikksjefen.

– Vi leverer også solid både i karbonanlegget og i støperiet, føyer han til.

Hydro investerer 217 millioner i Sunndal For å øke årsproduksjonen av primæraluminium med 14,600 tonn og møte etterspørselen fra bilindustrien med en ny støpelinje.

Skal oppgraderes

I juni tok Hydro en endelig beslutning om å oppgradere anlegget slik at Sunndal kan øke produksjonen av flytende metall i elektrolysen med 14.600 tonn per år. Samtidig ble det besluttet å bygge en tredje produksjonslinje for støpelegeringer. Sammen med en større modernisering av massefabrikken som ble besluttet i 2017, vil dette gi stor anleggsaktivitet ved Hydro Sunndal både i år og i 2019.

Industribedriften i Sunndal har 700 årsverk og omsatte for 2,375 milliarder kroner i andre kvartal.

Ingen personskader

Fabrikksjefen mener imidlertid det viktigste er at de har alt på stell når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

– Vi legger bak oss nok et kvartal uten personskader som har ført til fravær eller medisinsk behandling. Utslippene fra prosessen er også godt innenfor grensene som er satt i konsesjonen fra Miljødirektoratet, sier Ørsund.