Argumenterer forskningsdagene mot nytt, grønt næringsliv?

Under logoen for Forskningsdagene kaster to professorer sin professorale autoritet inn i klimadebatten, tilsynelatende på vegne av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning. Noradapt publiserer på sine hjemmesider at det er «samfunnet si tilpassing til klimaendringar forskinga handlar om».