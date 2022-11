Kvinnfolk hev deres røster. Rop det ut til alle som ikke bryr seg om de nyfødte!

Det virker som om Helseforetaket er redde for jobbene sine. Det er jordmødrene, legene og barnepleierne i Kristiansund også. Og det burde de være. Jobbene deres er borte. Mitt innlegg på Facebook ble nylig lest av helseforetakets fremste leder assistert av styrets leder, direkte under et møte i helseforetaket. Det tok de seg tid til.