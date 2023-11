Så brukes betegnelsen " medisinsk eldreomsorg ", et uttrykk Staten aldri tar i sin munn. Men det er Statens manglende innsikt i sjukeheimenes betydning, og i balansen mellom sjukeheimskapasitet og omsorgsboliger/ bofellesskap, som har skapt den situasjonen vi er i nå, med nedleggelse av sjukeheimsplasser.

Breivik beskriver konsekvensene som vi alt opplever. Opphopning av ferdigbehandla pasienter i sjukehus, og 42 % av korttidsplasser er opptatt av langtidspasienter. Da blir det vanskelig å få avlastning i heimebasert omsorg. Fortsetter utviklinga etter råd i PwC-rapporten, går vi mot ei enda større katastrofe. Det er å håpe at flere politikere innser dette og prøver å gjøre noe med det.

Det krever mot til prioritering. Det er tidligere opplyst at både innsparing ved nedleggelse av sjukeheimsplasser, og 16 millioner kroner som kommunen får ekstra fra Staten til eldreomsorg neste år, går til betaling av renter. I tillegg tas 30,8 millioner fra Helse og omsorg til samme formål. Da må en sammen med Breivik undre seg over at lederen for Hovedutvalget for helse og omsorg mener en har god nok kontroll.

21. november skal det her i byen holdes en konferanse i forbindelse med Statens nye reform: "Fellesskap og meistring - bu trygt heime". Regjeringa vil at flere eldre skal bu heime. En ting er sikkert: Hvis ikke Staten inntar en mer aktiv rolle i medisinsk eldreomsorg, med dimensjonering og syn på sjukeheimenes funksjon i ei samla eldreomsorg, vil denne reformen ha begrensa betydning.

Det er først og fremst eldre med sjukdom og funksjonssvikt som har behov for hjelp i form av behandling og rehabilitering for å kunne fortsette å bu heime. Samtidig er det behov for regelmessig avlastning av omsorgspersoner for at dette skal vare lengst mulig. Nok sjukeheimskapasitet og god heimesjukepleie er det som trengs for at reformen skal omfatte alle eldre.

