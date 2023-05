Frp - kunnskapsløs, eller bevisst feilaktig?

I et innlegg i Sunnmørsposten nylig skrev jeg at Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde. Dette har nok falt tungt å akseptere for Geir A. Stenseth, Fremskrittspartiets fylkesordførerkandidat. Han mener at «noen» forsøker å innbille folket dette, uten å nevne hvem «noen» er. «Noen» er nok meg.