“Venstre topper det hele med at de er positive til å bygge hotell på sjøfronten, men ingen høyde eller trekonstruksjoner i trebyen Molde. Venstres egen ego-strategi skal råde, om det skal bygges noe. Merkelig politikk! Nok en bekreftelse at Venstre har lite kunnskap om bærekraft og økonomi, eller forståelse for hvor store endringer som bykjernen i Molde må gjennomføre, om vi skal skape et rikt mangfold i det grønne skiftet for de neste 50 årene.”

Venstre har ikke noe imot trekonstruksjoner og den nye delen av hotellet må gjerne bygges både med moderne stil og i tre, akkurat den løsningen skal vi ikke legge oss så mye opp i.

Det er helt i tråd med venstres sju prinsipper for god by- og stedsutvikling, hvor materialvalget (treverk) er nevnt spesifikt.

Vi er heller ikke imot høye hus. Og det er 5-6 år siden vi uttalte hvor i byen det egner seg med høyere bebyggelse. Det bør en som har fulgt med på byutvikling i 54 år fått med seg. Eller man kan bare spørre noen i familien, så får man svar på det da også. Altså ikke en krevende øvelse å få til.

“Murbyen Molde og de brente byers arkitektur var viktig den gang, men kan ikke være den bærende bjelke for byens framtidsvisjon.” - Her er nok jeg personlig ganske enig med min tante. Men så bommer hun på bygget, Superbgården er en av få bygg som sto igjen etter bombingen og er med det ikke en gjenreisingsbygning men en bygning som overlevde krigen. De har vi få av, og de er det verd å ta vare på. Superbgården er også flott utformet og ser jo allerede ut som et stilig hotell fra utsiden.

Skal vi drive med utvikling av en by må man balansere det som er, med det som kommer. Her har Molde Venstre vært konstruktive, nettopp for å hindre at debatten skal være en “nei eller ja” til hotell. For da lander det trolig på “nei” for de fleste, slik bygget ble presentert.

I våre politikk kan man lese: “Det skal stilles høye krav til arkitektonisk utforming og arkitekturen må stå i samsvar med eksisterende bebyggelse.” - Og spesielt her ved overgangen mellom det gamle (superbgården) og det nye (sjøfronten) er det bare fornuftig å ta et pust i bakken og tenke oss om, hva vi vil ha.

At kompromiss og løsningsorientering er viktig i byutvikling vil man anta at både tanter og folk er enige i, for bortsett fra “uenig” i ja eller nei til A. Buchardt sin kloss, skulle man tro at min tante faktisk hadde lest mer fra Venstre, for den byutviklingen hun drømmer om, omtalte vi allerede ved valget i 2019. Også om høyhus og sentrumsnær utvikling. Vi mener Bolsønes egner seg bedre for høyere bygninger. Ellers må man vurdere sak for sak, som vanlig. Men jeg tror min kjære tante skal lete lenge etter et politisk parti som er mer i tråd med sine egne fremtidstanker, enn Venstre.

Jeg liker å tenke at jeg har hatt kloke mentorer gjennom livet - men akkurat på Suberbgården, så serveres det jeg mener er et unødvendig slag under beltestedet, jeg håper at folket ønsker politikere som ikke bare sier ja eller nei, men som ønsker å bidra konstruktivt, det er jo slik vi kan skape en helthetlig by som vi alle kan trives og bo i. Vi ønsker selvsagt både hotell og bygg i tre velkommen, samtidig må man være løsningsorientert og ikke bare blindt hoppe på den første frieren som flørter. At noen ønsker å bygge hotell i Molde viser at byen er attraktiv - nå må vi lokalt være med å si hvordan vi vil ha det. Og akkurat diskusjon er en viktig del av modning og utvikling, også for byrommet.

Da bør kritikken heller rettes mot de som nå er tyst, for der er det mange å velge mellom. I mellomtiden kan jeg anbefale følgende lesestoff: https://www.venstre.no/tema/lokalsamfunn/syv-prinsipper-by-og-stedsutvikling/ - Det er svaret på det Eldbjørg selv savner. Frode Heimen Styreleder Molde Venstre

