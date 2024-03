Moldepanoramaet med trehusbebyggelse, bugnende hager, parkanlegg og alléer gjorde at Molde ble fjordbyen framfor noen andre på Vestlandet. Byen fikk da 2 store, flotte hotell, Alexandra og Grand, plassert i strandsonen, på hver sin side av sentrum. En bragd i sin tid! Kulturhistoriske grunnidè for Molde er basert på trelast, gode trebygninger, hagekunst og hagebyer for matsikkerhet. Det må være riktig å bygge framtidens visjoner på historisk fakta og ikke lime referanser og visjoner fast til krigsårene 1940 -1945 tragedier, etter bombingen 29.april 1940. Min påstand: Murbyen Molde og de brente byers arkitektur var viktig den gang, men kan ikke være den bærende bjelke for byens framtidsvisjon.

1 / 2



Det er vanskelig for meg å sitte i ro i båten etter å ha fulgt utviklingen i 54 år i sentrum, selv om jeg har ankret opp. Jeg leser i RB om patrioter som ønsker med hele sitt hjerte - ingen byutvikling. De har angst for høye hus og høye hotell. Venstre topper det hele med at de er positive til å bygge hotell på sjøfronten, men ingen høyde eller trekonstruksjoner i trebyen Molde. Venstres egen ego-strategi skal råde, om det skal bygges noe. Merkelig politikk! Nok en bekreftelse at Venstre har lite kunnskap om bærekraft og økonomi, eller forståelse for hvor store endringer som bykjernen i Molde må gjennomføre, om vi skal skape et rikt mangfold i det grønne skiftet for de neste 50 årene.

Mulighetene er nå

En ting er jeg helt sikker på. Ved strategiske veivalg for sentrumutvikling så må vi ha kloke hoder og framtidstenkende politikere, som representere realitetene og forholder seg til fakta, og ikke synser i vei i kjent egostil. Rammebetingelsene må være forutsigbare og til å stole på. Molde må bli Ja-Byen som bygger for framtiden. Vi har en kommuneforvaltning som ønsker å bygge et bærekraftig sentrum som forsterker hele Molde, gjennom Smart By og «Vi strekker oss langt». Vi kjenner prognosene for befolkningsvekst de neste 30 årene og eldrebølgen som nettopp har startet, og de krav det offentlige står overfor. Vi må bo tettere.

Det må bygges høyere og spare matjord, samtidig som vi tar vare på grønne vekster for å bedre helse og miljø. Boenhetene må bli aldersvennlig og bærekraftig. Det er forsket på byutvikling som viser at med gode levevilkår i sentrum, utvikler og vokser byer. Vi må se hele Molde og skape en framtidig bykjerne slik at innbyggerne føler tilhørighet og vil bruke byen sin. I dag står 80-års gamle bygårder i Storgata og roper etter fornyelse, som gir nye muligheter og skaper mangfold og trafikk. På sikt kan Molde bli den blomstrende grønne byen med kultur, hav og fjell, jazz, roser og fotball med god bo og næringspolitikk. Molde kommune har de beste forutsetningene med sin unike topografi. Turopplevelser fra Mardøla gjennom sykkelbygd Eresfjord, sykkel, ski og alpint landskap langs Fannefjorden, til bydelen Otrøya med steintrapper og 360 grader utsikt til hav og fjell. Den gode kommunen for folkehelsa, iht. bærekrafsmål nr.3, gir grobunn for et godt næringsliv!

Sjøfronten i Molde Foto: Jan Inge Tomren

Fargepalett og etterkrigsarkitektur

Oppbygging og bevaring etter krigen må vi være ferdig med, mener jeg. Gamle slitte bygårder og bærekraftigs mål er ikke forenelig med det grønne skiftet. Når liv og lære spriker i dragkampen mot målet, blir det en tannløs verden uten framdrift. Oppbyggingen etter krigen snudde arkitekten ryggen til sjøsiden og laget det til en bakgård. La oss slippe krigens ettermæle i den krigerske verden vi alle er imot. La oss snakke om fredstiden vi har hatt i 80 år og krysse fingrene at fredstiden varer evig. La oss godta og ære Kristiansund for å være gjenreisningsbyen i Norge. Kristiansund er trukket fram som et av 20.århundrets mest verneverdig kulturmiljøene i Norge med begrunnelse i at sentrum i Kristiansund er et av de best bevarte etterkrigsarkitektur. Dette er fakta iht. Riksantikvaren! Jeg må også få bemerke den iveren og byutviklingen som skjer i nabobyen. Selv om vinden kan blåse fra alle kanter, klarer Kristiansund å bygge verdier for framtiden. Bravo!

Mine pessimistiske faresignal

Sykehuset er flyttet til Hjelset. Ingen lokal handel i bykjernen. Næringsdrivende, innen service og handel, er flyttet til Lingedal/Bolsø-området. En bydel uten regulering for gode trafikale forhold for hverken syklende, gående eller har en urban utvikling. Jeg ser ingen bærekraft eller det grønn skifte i området, men mengde med cruiseskip-turister som rusler rundt på kjøpesentrene. Matjorden fra Røbekk til Kleive er bygd med 2 etasjer firemannsboliger og all grønn omstilling er bestilt i bero. Ingen høyhus, for det er ikke akseptert i murbyen Molde, selv hele verden frykter lokal matproduksjon forsvinner. Alt for bevaring av etter krigsarkitektur og folk som blir svimmel av høyhus? Næringslivet dør i bykjernen og aldersvennlige boliger blir ikke bygd. Molde kommune bruker millioner på fargepaletten for å farge gamle murhus i pastellfarger og mener det vil tilføre vekst og næringsutvikling i Storgata. Det mener ikke jeg. Det hjelper lite med et lekkert, pyntet marsipanlokk på «Hvit Dronning» om kakebunnen er muggen.

Strakstiltak for sentrum er mulig

I intensjonsavtalen for Molde kommune er strategien; En innovativ og framtidsrettet by som ønsker fornyelse og tar i bruk teknologi for å sikre bedre, mer miljøvennlig og effektive tjenester. Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale knyttet til FN sitt Smartby-program. Strakstiltak blir igjennom disse vedtakene ivaretatt og må kunne gjennomføres straks med en svært kort behandlingstid i det offentlige. Næringslivaktører som har evne til å investere i bærekraftige planer, må imøtekommes med hurtig saksgang for å unngå at dørene lukkes, mens årene går. Byens flotte Sjøfront må vi benytte for alt den er verdt.

Nå er vi blitt kjent med at A. Buchardt ønsker å bygge hotell ved Sjøfronten. Om andre ønsker å investere, må de komme på banen nå. Et hotell midt i bykjernen er et absolutt behov, om vi skal bygge for framtiden. La oss dele den fantastiske sjøfronten vi har, med alle turistene som kommer og besøker byen vår få å nyte badelivet og restaurantlivet på kaikanten. Den utviklingen vi kjenner om framtiden turisme, er sentrumsnærhet og mangfold med unike muligheter i fjellet og hav, er viktige faktorer når feriereisen bestemmes. Shopping er også størst når vi er på reise. Når sykehuset flyttes til Hjelset, skapes et svært stort behov for hotellrom i gåavstand til busstasjonen. Vi har mulighetene i dag å gjøre de gode valg for framtiden. Trebyen Molde med god hotellkapasitet og aldersvennlige boenheter som må bygges i høyden, om vi tar innover oss virkeligheten i samfunnet om bærekraftig fornyelse. Vi ønsker å overlevere et bra produkt til våre etterkommere, så kan vi alle bo i en unik framtidsby de neste 50 årene.

Eldbjørg Heimen Stenseth

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal