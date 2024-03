Frps Silje Hjemdal skriver i et innlegg at loven om søndagsfred treffer tilfeldig og ikke er tilpasset vår tid og samfunn. Jeg vil heller si at det som er gammeldags tankegods vi burde bli kvitt, er tanken om at søndagen skal være som alle andre dager.

“Det er helt opp til den enkelte å bestemme hvilken type jobb man ønsker”, skriver Frps Hjemdal. Jeg kjenner mange som ikke har den luksusen at de kan velge og vrake mellom jobber og bransjer. Spesielt de som jobber i butikk er avhengig av at vi har et nasjonalt lovverk som beskytter dem.

Og dersom vi åpner for søndagsåpne butikker, får det raskt store konsekvenser for andre ansattgrupper. Flere innenfor transport må jobbe med vareleveranser, og flere barnehageansatte må møte opp slik at andre kan ha barna i barnehage mens de er på jobb søndag.

Som argumentasjon for dette bruker også Hjemdal at det i dag ikke er tillatt med kinovisninger på søndager før kl. 13, og skriver “skal politiet virkelig bruke ressurser på å stenge ned Disney-filmen barna ser på kino klokken 12.00 på en søndag?”

Nei, selvfølgelig ikke. Jeg har heller ikke hørt om en eneste utrykning med blålys, eller en kinosjef kastet på glattcelle som følge av at de har startet en kinovisning litt for tidlig. Det tror jeg heller ikke Silje Hjemdal har.

Om det skal bli tillatt med akkurat kino litt tidligere på en søndag vil vi se på i forbindelse med regjeringens kino- og filmformidlingsstrategi som kommer nå til våren. Vi møter både ansatte på kinoene og kinoeiere i forbindelse med dette, for å se om det er et behov, og konsekvenser av å utvide åpningstiden. Det er slik vi behandler saker, ikke ved å stemme over enkeltforslag som kastes ut i Stortinget, men ved å ta oss tid til å lytte til de som faktisk berøres.

Det Arbeiderpartiet ikke vil se på, er et fullt frislipp som gjør at potensielt sett alle arbeidstakere i Norge må jobbe på søndager. Arbeiderpartiet sier ja til fortsatt søndagsfri og søndag som annerledesdagen.

