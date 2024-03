Det bør både barnefamiliene, filmnæringen og kinoentusiaster få med seg.

Dagens lov om søndagsfred treffer tilfeldig og er ikke er tilpasset vår tid og samfunn. Derfor bør lovverket som et minimum liberaliseres, ikke innskrenkes slik venstresiden vil.

Bransjeorganisasjonen Film & Kino er tydelige. Jeg er enig i at det er vilkårlig at kun enkelte kulturtilbud utestenges fra å drive søndag formiddag, mens det meste annet av kulturtilbud står fritt til å trekke publikum før 13.00 på søndager.

Det betyr f.eks. at det ikke er lov å vise barne-/familiefilm på søndag formiddag. Dette er konkurransevridende. Film & Kino ønsker derfor at unntaksbestemmelsene i lovens § 4 også skal gjelde filmfremvisning. Det gir jeg og FrP full støtte til, men Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har nå stemt dette ned på Stortinget.

Skal politiet virkelig bruke ressurser på å stenge ned Disney-filmen barna ser på kino klokken 12.00 på en søndag?

Politiet ønsker ikke dette forbudet, og ifølge Aftenposten bruker politiet i dag ressurser på å byråkratisk behandle dispensasjonssøknader fra Kinofremvisere.

For mange år siden ville Frp fjerne bestemmelsen om at dagligvarebutikker fikk holde åpent på hverdager etter kl. 17. Forslaget ble først latterliggjort, deretter motarbeidet, og til slutt ble det tatt som en selvfølge. Det tror vi også om søndagsåpne butikker og kino før 13.00 på søndager fordi det bør være en selvfølge at norske politikere gjør livet lettere for folk og ikke vanskeligere.

Fremskrittspartiet ønsker en bedre tilpasning av åpningstidene til brukernes behov. Dagens regler kan virke konkurransevridende og er en unødvendig regulering av varehandelen. Små butikker kan holde åpent, store butikker i «turistkommuner» kan holde åpent, og såkalt «midlertidige» butikker/boder kan holde åpent. Dette gir tilfeldige utslag, det en vanlig butikk i en kommune kan holde åpent, mens nabobutikken må stenge.

Jeg har fått flere henvendelser siste årene om hvor utradert mange mener søndagsregimet er. NHO Reiseliv er blant dem som tar til orde for mer fleksible åpningstider, slik at de kan harmoneres med nasjonale reiselivsmeldinger og strategier. Handel gir liv til kultursteder og andre områder som turister ønsker å besøke. De gir også velkomne inntekter for lokale næringsdrivende, og arbeidsplasser til folk i sine nærområder.

Mye av næringslivet som retter seg mot reisende, er sesongdrevet, og mange av de som arbeider i slike næringer på turiststeder, er deltidsansatte, f.eks. studenter som selv ønsker å kunne jobbe intensivt i de korte periodene hvor det er behov.

Selvsagt er det viktig å ivareta arbeidstakernes rettigheter, og jeg forutsetter at dette ikke vil bli noen problemstilling ved fjerning av særbegrensningene på åpningstider som gjelder på søndager. Allerede er en lang rekke arbeidstakere ansatt i virksomheter og bransjer hvor det jobbes på alle ukens dager, og noen også til alle døgnets tider. Det er helt opp til den enkelte å bestemme hvilken type jobb man ønsker. Vi må sikre gode helgetillegg og ordnede formål i arbeidslivet.

Tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere åpningstider. En liberalisering av lovverket for å åpne for søndagsåpne butikker vil gi mer fleksible tilpasninger, som naturlig vil variere med bransjetype, sted og lokale forhold.

