Saken handler om de store budsjettkuttene som nå gjøres i de videregående skolene. Det rapporteres om konsekvenser som vikarstopp, innkjøpsstopp, kutt i kantinetjenesten, kutt i skolebibliotekene, færre lærere og sammenslåing av klasser. Alt er konsekvenser som rammer elevene direkte.

Når FRP nå reagerer på kuttene som gjøres, er det del av et kynisk og uverdig dobbeltspill fra FRP sin side. For hvem er det egentlig som har vedtatt budsjettet og pålagt fylkeskommunen å kutte? Jo, nettopp FRP.

Poenget med å late som man ikke sitter med makten når man faktisk gjør det, er naturligvis et håp fra FRP og Sve sin side om at velgerne ikke skal oppdage hvem som faktisk styrer i fylket. Problemet for FRP og Sve er imidlertid at folk følger med, de skjønner hva som skjer og de vil gjennomskue dette.

Allerede da budsjettet ble vedtatt i desember advarte vi i MDG mot budsjettforslaget fra FRP og resten av posisjonen. At Sve nå spiller overrasket, står dermed ikke til troende. Når man vedtar et budsjett hvor man kutter i skolene for å få penger til å legge mer asfalt, bør det ikke være overraskende for noen at nettopp kutt i skolene blir konsekvensen.

Om FRP virkelig ønsket å skjerme skolene og elevene, kunne de stemt for forslag fra MDG. For i forrige fylkestingsmøtet fremmet vi forslag om å skjerme skolene og reversere de forslåtte kuttene. Dette stemte FRP mot.

For oss i MDG vil alltid barn og ungdom være noe av det viktigste. Derfor leverte vi også et helhetlig budsjettforslag til budsjettbehandlingen i fylkestinget. I vårt budsjettforslag reverserte vi ikke bare kuttet i skolene, men vi styrket skolene. Med vårt forslag kunne derfor konsekvensene som vi når ser, vært unngått.

Dessverre stemte FRP også mot dette forslaget.

Når FRP og Sve sier at ikke ett hårstrå skal flyttes fra elevene, så er dette det motsatte av hva partiet faktisk gjør. I realiteten er de i ferd med å flytte både hårstrå, hele håret og resten, slik at vi til slutt bare står igjen med skjelettet av en skole – og knapt nok det.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal