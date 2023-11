Dette kan høres merkelig ut. Lite troverdig. Til og med uansvarlig. Likevel er det akkurat dette posisjonen i Møre og Romsdal gjorde da de mandag la frem sitt budsjettforslag for 2024.

Posisjonen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Krf vil bruke mer penger enn fylkeskommunen har. For å få dette til, vil de kutte 100 millioner i driften av fylkeskommunen og 350 millioner i investeringer. Hvordan skal de få dette til?

Posisjonen går langt i å love at ansatte vil miste jobben, men hvilke ansatte, vil de ikke svare på. Hvilke investeringer det nå ikke blir noe av, vil de heller ikke svare på.

I stedet skyver de ansvaret over på administrasjonen. Fylkeskommunedirektøren får oppdraget med å finne ut hvor det skal kuttes. Er det dette som er politisk ansvar?

Økonomien til fylkeskommunen er presset og handlingsrommet er lite. Derfor mener også vi i MDG at det må kuttes. Alle ansvarlige partier bør se at det er behov for mer handlingsrom for å sikre gode tjenester for folk i fylket.

Forskjellen er likevel at vi er tydelige på hva vi vil kutte. Blant annet mener vi at tiden for unødvendige og dyre fjordkryssinger bør være forbi. Bare ved å kutte planleggingsmidler til Todalsfjordprosjektet, kan vi få 15 millioner ekstra neste år. Det er altså mulig å være tydelig – dersom man vil.

Om posisjonen ikke vil være tydelige på hva de vil kutte i, så er de i alle fall veldig tydelige på hva de vil bruke mer på: Asfalt.

De store økningene går til asfalt og veier, mens økningen til områdene næring, kultur, folkehelse og skoler, er null kroner – altså ingenting.

Vedlikehold av veier er viktige. Det mener også vi i MDG. Men veier er ikke det eneste som er viktig. At posisjonen ikke ser verdien av gode videregående skoler eller et levende kulturliv i fylket, er skuffende.

Når man søker politisk makt, bør man være forberedt på å ta politisk ansvar. Med dette budsjettforslaget, skyver posisjonen ansvaret fra seg. Resultatet er et grått budsjett og en uforutsigbar situasjon for Møre og Romsdal.

