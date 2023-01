Vil ikkje skrote Tollboden

Kommunedirektøren følger godt opp kommunestyrets vedtak i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2025 der Tollboden står oppført som verd å ta vare på. Berre eg stemte imot planen då eg var redd for at fleirtalet vil snu og rive Tollboden.