Historien begynner rett etter 2. verdenskrig og med et stort behov for utvikling og bedre kår i landet. Selskapet ble stiftet i 1948 av Kjell Steinsvik, tidligere redaktør i Romsdals Budstikke, og hadde som formål å forsyne kalk til nydyrking på Hustad-myrene og ellers andre formål i landet.

Et stykke ut på 70 tallet kom Hustadkalk og Omya i kontakt. Omya hadde utviklet teknologi og markedskunnskap om kalk til bruk i papirproduksjon. Hustadkalk hadde tilgang til råstoffreserver og forståelse for lokale forhold. Samarbeidet ble meget fruktbart, og Hustadmarmor AS (Senere Omya Hustadmarmor AS) ble etter hvert en stor virksomhet med fabrikk i Elnesvågen. Fabrikken har forsynt markedet med avanserte produkter, som i tillegg har gitt kundene store miljøfordeler i flere tiår nå. Hustadkalk ble også bygget ut for å kunne levere riktig råstoff i store mengder, og er fortsatt leverandør av råstoff til fabrikken.

Hustadkalk som var begynnelsen, er nå blitt en del av det større Norsk Mineral AS og har aktiviteter på mange områder. Som navnet røper så er mineraler og bergindustri et viktig tyngdepunkt, men virksomheten favner også aktivitet innenfor plastproduksjon, vannkraft, teknologi, eiendom etc. De senere år har The Quartz Corp med base i Tysfjord utviklet seg til et imponerende industrieventyr med sterk vekst og er blitt en markedsleder innenfor leveranser av høyren kvarts til krevende formål i et globalt marked. Et annet bemerkelsesverdig industriprosjekt som har vært drevet fram, har vært utviklingen av vannkraft i Georgia i Kaukasus. Uten erfaring med denne type virksomhet klarte man å skape en verdifull infrastruktur for et land med stort behov for slik utvikling. En virkelig stor bragd.

Norsk Mineral er et utpreget familieeid selskap eid av Sturla Steinsvik og familie sammen med etterkommere etter nå avdøde Kjell Jakob Steinsvik, Sturlas bror. Selskapet er sterkt farget av ønsket om å ta i bruk de ressurser vi har og skape aktivitet og velstandsutvikling i samfunnet til fordel for alle. For å oppnå så mye så ligger det mye kraft, vilje og energi bak. Et godt eksempel på det, er Sturla Steinsvik som selv i sitt 82. år har lange arbeidsdager og har det om mulig enda travlere enn før. Det er også betryggende å se at nye generasjoner i familien tar over stafettpinnen og viderefører det sterke engasjementet i den videre utvikling av selskapet.

Vi takker for et godt og nært samarbeid over 45 år, og ønsker familien lykke til videre med utviklingen av virksomheten i årene fremover.

