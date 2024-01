Jeg har selv vært næringsdrivende, og opplevd at markedet forsvant, det samme ville også pelsdyrnæringen opplevd om den fortsatte. En sakte pinsom død, i et stadig synkende marked. Det er ikke en lønnsom bransje over tid. Å savne pelsdyrnæringen er som å savne den lokale smeden, og bedre parkering for hest og vogn.

En ting er jeg enig i, oppgjøret er for svakt. Det kunne vært bedre, men der stopper hele enigheten. Samtidig er det få bransjer unt å få kompensasjon for å legge ned, når fremtiden er beksvart. Det tilbudet var det sikkert mange musikkforretninger som ville takket ja til når MP3 kom og Spotify til slutt tok over. (Det er moderne former for å høre på musikk)

Jeg kunne godt tenke meg at du utredet betydningen kassetter, VHS-spillere, videoutleie og hesteskoproduksjon?

Far min, og bestefar min drev butikk på bygda, også på 1950 tallet, da det var et viktig tilskudd i nabolaget. Det var flere i nærområdet mitt som drev dagligvarebutikk. Det var bank, post, slakteri, meieri m.m, og går jeg lengre tilbake i tid, så var det sikkert noen som kunne lage hestesko også.

Går vi langt nok bak i tid så kunne mange sikkert si at de livnærte seg av plyndring og tokt til England. Det var sikkert en viktig aktivitet for mange. Flere av dem ligger begravet ved mitt barndomshjem på Male. Lurer på om det satt noen siste Vikinger i år 1170 og drømte om tokt og plyndring? Litt sånn gode gamle dager?

I dag vil nesten ingen kjente merkevarer bruke pels i sine produkter, etterspørselen er synkende. Spesielt om vi holder oss i den vestlige verden. Fra 2014 – 2022 så har prisen på Dansk pels falt med ca 2/3 – Det høres ikke ut som en bærekraftig bransje, men en bransje i fritt fall, på vei mot naturlig avvikling – akkurat slik det bør være i det herrens år 2024. Også EU diskuterer man forbud.

Det neste steget som diskuteres er importforbud. Lyset er altså skrudd av i krystallkula om man ser inn i fremtiden for pelsdyrnæringen.

Jeg setter stor pris på at du gir æren til Venstre for dette fremsynte forbudet. Vi er et parti som bygger landet for fremtiden. Og akkurat slik satser vi på utdanning og skaper jobber som er fremtidsrettet, slik at de som opplever at jobben forsvinner, får sjansen til å gjøre noe nytt.

Dra hodet ut av 1950, og se fremover, så kan det være at du legger fra deg bitterheten og ser at fremtiden bygges best med blikket mot 2050, ikke mot 1950.

Frode Heimen Molde Venstre

