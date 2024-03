Vi er positive til nyordningen og håper at den fortsetter.

Når snøhaugene smelter, er det er litt av hvert som kommer fram. Småpartikler og annen forurensning kommer dessverre fortsatt ut i sjøen sammen med smeltevannet, men det er mye som kan ryddes opp i tide.

Snøhaugene i sentrum inneholder bokser, flasker, snusposer, sneiper, andre produkt med plast og mye annet.

For kort tid siden ble det publisert et bilde av en torsk fra Sunnmøre som hadde slukt en ølboks. Et godt eksempel på hvor vanskelig det er for dyr å skille mellom det som er spiselig, uspiselig og farlig. Det kan være både på grunn av form, farge og størrelsen til gjenstanden.

Dyra blir fullstendig forvirret av det som kommer ut i deres livsmiljø. De klarer ikke å forstå og tilpasse seg alt som produseres og så kastes både her og der.

Naturvernforbundet Molde

