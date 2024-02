Tusen takk til FAU Skjevik barne- og ungdomsskole for et viktig leserinnlegg datert 22.01.24. Vi hyller foreldreengasjementet og setter umåtelig stor pris på at vi har dere i ryggen i denne saken.

Som skrevet i nevnte leserinnlegg, står Skjevik barne- og ungdomsskole overfor store endringer i 2024, en bestilling som kommer fra de som sitter «bak rattet» og styrer i Molde kommune. Disse endringene er så inngripende på våre elevers utdanning og vår arbeidshverdag, at det ikke kan stå uimotsagt.

I det vi startet inneværende skoleår i august 2023 var vi ved Skjevik barne- og ungdomsskole 20,4 utdannede lærere og 8 assistenter (hvor nesten samtlige er faglærte eller snart ferdig utdannede) som sto klare for å ta imot våre håpefulle elever. I tillegg til dette har vi det øvrige personalet som også står klare for å legge til rette for en god start på året for alle involverte. «Startskuddet» for årets skoleår gikk som alltid av med noen motiverende ord fra ledelsen vår, bestående av rektor (som har hatt jobben i 12 år – noe som er lang fartstid i rektor-målestokk) og inspektør.

For oss som er skoleansatte, kunne vi like gjerne flyttet nyttår til kalendermåneden august – for da setter nemlig vi våre nyttårsforsetter for året. Hver august er vi fulle av forventinger, spente, sprudlende motiverte og klare for å begi oss ut på nok et nytt skoleår sammen med de små folka vi er så glade i (som hos oss strekker seg fra aldersspennet 6-16 år!). Vi vet at vi i august hvert år tar imot Norges fremtid og at vi faktisk utgjør en forskjell (mange elever gleder seg oppriktig til å se oss igjen etter en lang sommer!) – og dette er en iboende og nødvendig motivasjon blant ansatte i skolen, da vi vet at veien til avgangsvitnemålet i 10. klasse byr på opptil flere humper (av forskjellig størrelse og årsaker) på veien for mange.

Og når veien for Ola og Kari er svingete og kronglete – så er det viktig at vi er nok faglærte folk på jobb. Våre arbeidsoppgaver som skoleansatte er omfattende. Jobben er krevende, og vi er «på» nærmest døgnet rundt allerede. Det går kaldt nedover ryggen til samtlige av våre ansatte når vi tenker på august 2024. Hvilke kontorpulter på arbeidsrommene står tomme? Hvem står igjen og til hvilken fremtid? Før vinterferien vil 3,5 lærerstillinger ha forsvunnet og flere må gå innen vi starter opp et nytt skoleår i høst. Vi opplever allerede tydelige konsekvenser av dette.

Vi ansatte på Skjevik barne- og ungdomsskole er stolte av å ha et godt arbeidsmiljø og forsvinnende lavt sykefravær hos oss. Det vil være naivt å tro at færre folk på gulvet ikke vil gjøre noe med sistnevnte. Og havner vi på den «stien», så er vi oppriktig bekymret for hvordan vi kan følge opp hver enkelt elev og samtidig kunne få tid til de sårbare barna. Vi er også svært bekymret for hvordan arbeidsmiljøet ender opp, når de som står igjen på jobb må ta ytterligere tak enn det de allerede gjør.

Elevene våre: Våre elever fortjener at kontaktlærer har tid til å prate med dem om det er behov, våre elever fortjener å få hjelp om man ikke forstår oppgaven så vel som den ekstra oppfølgingen når det er nødvendig for den enkelte. Elevene er alltid de vi har i fokus, de vi jobber for og med, og de vi legger våre hjerter hos. Det er disse vi vil fremme faglig, vi vil ta vare på deres psykiske helse og forsøke å hjelpe dem på veien videre til resten av livet.

Vår integritet: Vi skoleansatte på Skjevik har også behov for å gå på do og spise mat i løpet av dagen – når skal vi rekke det innimellom undervisning, økt inspeksjon og pålagte arbeidsoppgaver? Hvilken lærer ønsker å skrive navnet sitt på årsplanen i faget mat og helse, vel vitende om at dine 27 elever ikke får praktisert det å faktisk lage mat?

Vi ønsker at elevene våre skal få et godt opplæringstilbud, men Molde kommune er nå langt utfor allfarvei når det gjelder skolepolitikken som rammer oss ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Som FAU nevner i sitt innlegg, er det flere avvik eller lovbrudd som vil skje i tiden fremover med de tiltakene vi er forespeilet. I den sammenheng skal det være sagt at vi ansatte ved Skjevik barne- og ungdomsskole har varslet om at det som nå skjer på skolen vår er skadelig for elevene våre og deres læringsmiljø.

Vi står for – og mener – at elevene våre fortjener et godt opplæringstilbud, dermed har vi INGEN flere ansatte å miste!

Moldes visjon er: «vi strekker oss langt» – hvor langt er dere villige til å strekke dere for våre elever?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal