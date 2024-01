Vi vet hva som skjer i enkelte familier når fakturaen for drakta, eller kravet om å betale egenandelen til turneringa kommer.

Vi vet om barn som selv tar initiativ til å slutte fordi de forstår at familien ikke har råd. Dette er et ansvar barn ikke skal bære!

Vi vet hva det vil si å ikke ha penger til et pizzastykke på vei hjem fra kamp og vi vet at det å ikke ha mulighet til å betale for seg, er et svært vanskelig tema å snakke om.

Vi vet noe om skam og hvor forferdelig, vondt og skadelig skam er. Skamfølelsen er kanskje det verste vi mennesker møter på i livet.

Vi vet noe om barn som har sine tryggeste timer i idretten fordi forholdene på hjemmebane er alt annet enn trygt og forutsigbart.

Senest i går, 10.01 ser vi svart på hvitt at økonomi er en stor barriere også i Molde. Molde kommune går nemlig ut og rapporterer om en betraktelig økning i midler som deles ut gjennom kontantkassa. Samtidig vet vi at tallene fra Bufdir og SSB (www.barnefattigdom.no) viser at i Molde kommune er det nesten 10 % av barna som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Og nå kommer det altså nye økninger på f.eks. halleie.

Team samfunn i MFK: Fra venstre: Vegard A. Ransæter, Ellen Cathrine Hammer og Kristin Mathisen Austvik. Foto: Privat

I MFK bredde har vi ordninger internt, som gjør at vi klarer å finne løsninger for de som har lyst å være med. Dette må vi ha, for de 2 400,- som dekkes gjennom kontantkassa er dessverre ikke nok. En ting er medlemskontingent og treningsavgift, men hva med turneringer og andre arrangementer sammen med gode lagkamerater?

Vi følger debatten i media, dette er en viktig diskusjon hvor både det offentlige og vi i det frivillige må ta ansvar. Derfor støtter vi våre idrettsvenner i Rival, MHK og Molde basket som er med å løfte debatten. Vi trenger gode rammevilkår, og vi trenger at dere politikere er med på laget og støtter dette.

Vi vet nemlig at de frivillige strekker seg langt, ofte mye lengre enn noen kan forvente. Vi ser foreldre, trenere og lagledere som kjører og henter barn og ungdom fra familier som ikke har bil. Foreldre som smører ekstra matpakke til turen, som tar med ekstra utstyr til kamper og turneringer; fotballsko, leggbeskyttere, noen brødskiver ekstra eller rett og slett en bedre luftmadrass til Norway cup. Det er så mange som gjør en ekstra innsats for å få flere med, samt beholde de som allerede er her. Dessverre er ikke dette en bærekraftig modell.

Vi vil ha fotballglede for alle, og vi vil gi det så billig som mulig. Heldigvis har vi i MFK bredde kunne holdt kontingent og treningsavgift stabilt de siste årene, blant annet fordi vi har hatt kioskdugnader på A-lagets hjemmekamper. Men vi er gjennom lov forpliktet til forsvarlig drift, og økte kostnader går utover tilbudet vårt. Vi heier derfor på gode prioriteringer til det beste for barn og unge i Molde kommune sånn at alle kan oppleve idrettsglede billigst mulig.

Team Samfunn Molde FK bredde

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal