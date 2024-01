– Jeg husker at det var mange unge spillere som sluttet da dette ble innført, og vi gikk derfor inn og dekket utgiftene for dem det gjaldt, forteller tidligere sportslig leder i Isfjorden IL, Tor Erling Vik.

Vik er fremdeles misfornøyd med at det ikke er gjort noe fra politisk hold i Rauma for å få fjernet halleien i de kommunale idrettshallene i Isfjorden og på Åndalsnes, som ble innført så langt tilbake som i 2016.

– Hva synes du om at Rauma er blant de verste i vårt område når det gjelder størrelsen på halleie?

– Jeg synes det er helt vilt. Det er greit at voksne må betale, men det burde være gratis for barn og ungdom.

Leiepriser i Rauma kommune. Foto: Rauma kommune

Fra best til verst

Halleie er gratis i 56 av 92 kommuner i region nord. Molde og Rauma er to av kommunene som krever mest i leie fra idrettslagene, Rauma med 360 kroner per time, Molde med 268 kroner per time, skriver rbnett.

I 2018 tok også Norges Håndballforbund initiativ til å møte kommuner som tar betalt når barn og unge trener, deriblant Rauma kommune. Svein Olav Øie som da var daglig leder i forbundet, kunne blant annet opplyse at halleien medførte en årlig utgift på 200.000 kroner for håndballgruppene i Isfjorden IL og Åndalsnes IF. I en oversikt viste han også til at blant de tolv kommunene i fylket som tar halleie, var det kun Averøy som tok mer enn Rauma.

– Jeg var med på det møtet som en av representantene fra forbundet, og det ble aldri nevnt at det var på grunn av at penger var ønsket andre plasser den gang og at det var ett prøveprosjekt ett par år. Rauma ble tatt fram som en av de beste i klassen på håndballtinget i Sandefjord før halleien ble innført og på det neste tinget var de på verstinglista, sier Vik.

Vedtaksvegring

Det var i 2016 at de folkevalgte i Rauma fattet et vedtak som medførte at det måtte betales halleie for de kommunale idrettshallene på Åndalsnes og i Isfjorden. Innføringen skapte reaksjoner og i et leserbrev signert ÅIF fra november 2017, skrevet i forkant av at kommunestyret skulle vedta nytt budsjett, kommer det fram at den økte halleien var et lite populært vedtak.

«Vi refererer til økningen av halleie i Raumahallen og Isfjordshallen. Dette ble vedtatt i fjor – uten at det hadde vært gjort noen som helst undersøkelser om hva dette vil medføre for idrettslagene. Det hadde heller ikke vært forelagt idrettsrådet», står det blant annet å lese i leserbrevet fra idrettslaget.

I diskusjonen på Facebook-siden «Rauma – politisk debatt» har også ordfører Yvonne Wold vært inne og kommentert.

«Kommuneøkonomien har vært krevende over tid, men mitt inntrykk er at man både administrativt og politisk har forsøkt å finne de aller viktigste grepene for drift, vedlikehold og investering, for å holde kostnader nede. Det har knapt vært et politisk møte de siste årene hvor vi ikke har diskutert hvordan vi skal hindre utenforskap i dyrtid», skriver ordføreren blant annet.

– Jeg skjønner at kommunen har dårlig råd og har forståelse for det ordføreren sier, men synes samtidig dette viser ei vedtaksvegring blant politikerne. Jeg tror nok at hvis man hadde gått økonomien bedre etter i sømmene så hadde man kunne omdisponere, sier Vik.