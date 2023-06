FERJER ER "IN"

FERJER ER "IN" skriver Romsdals Budstikke etter en fersk meningsmåling. Jeg vil tro at dette ikke er representativt for befolkningen på Otrøya og Gossen. I samme avis er det en som spør: " Hvordan vil Frp gi fastlandsforbindelse til folket på Otrøy og Gossen, og hvem skal betale ?