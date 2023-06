Svar på «Meninger»-innlegget: «Fastlegesituasjonen i Molde kommune. Igjen og igjen!»

Fastlege Lars Hasselgård gir i et leserinnlegg uttrykk for at Molde kommune og administrasjonen gjør for lite for å gi alle innbyggere i kommunen en plass på en fastlegeliste. Innlegget etterlater et inntrykk av at Molde kommune sitter rolig i båten, og ikke er aktive i å rekruttere og beholde fastleger. Dette er ikke riktig.