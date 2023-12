Det er høy risiko for at en forhastet innføring vil true pasientsikkerheten og tvinge helseforetaket i kne - så som har skjedd med St. Olavs, som nå går med underskudd på grunn av HP.

I forkant av kommunestyremøtet kom det en uttalelse fra kommunene som allerede bruker HP, deriblant Molde, der de støttet helhjertet opp om Helse Midt-Norges mål om å følge den opprinnelige - og risikable - innføringsplanen.

Vår egen ordfører, Trygve Grydeland, var sammen med ordførerne i Kristiansund og Ålesund ute og meldte at kommunene på bare seks uker har blitt så proffe på HP at vi kan bistå helseforetaket under innføringen. Og det hevdes at den forbedra informasjonsflyten HP tilbyr er så viktig for kommunene at vi ikke kan vente.

Erfaringene med HP så langt underbygger ikke ordførernes optimisme. For det første har Trondheim kommune langt mer erfaring enn oss, uten at det har sørget for en smidig innføring på St. Olavs. For det andre brukes HP på svært ulikt vis på sykehus og i kommunal helse og omsorg. For det tredje er nettopp utfordringer med meldingsflyten inn og ut av HP blant de mest kritiske feilene prosjektet har hatt så langt.

Med dette bakteppet var det ekstra viktig for oss å få frem at standpunktet til Molde kommunes ordfører ikke nødvendigvis er delt av de folkevalgte i kommunen.

Vi i MDG er i alle fall ikke med på at Molde kommune og Helse Midt skal overkjøre HMR! Dette ville vi få frem med vår interpellasjon og vårt forslag til vedtak om utsettelse.

Varaordfører Hege Gagnat ville det annerledes. Som fungerende ordfører kan hun nekte at det stemmes over et foreslått vedtak i en interpellasjon. Men hun nektet oss også å begrunne interpellasjonen og sperret for debatt. Dette kan vi ikke se at regelverket åpner for.

Mens vår politisk valgte ordfører er delaktig i å offentlig presse HMR til å innføre et omfattende datasystem som vi er medeier i og bruker av, skal altså ikke våre folkevalgte få debattere saken overhodet.

Hva slags behandling av lokaldemokratiet er dette? I en situasjon der det ser ut som Helse Midt bruker alle midler for å tvinge prosjektet gjennom fortest mulig, sannsynligvis med store negative effekter for den største arbeidsplassen vi har i kommunen, er det mildt sagt uheldig at våre egne ledende politikere ser ut som de løper Helse Midt-Norges ærend.

Det er ingen skam å snu. Vi håper at ordføreren og varaordføreren tenker seg om, lytter til erfaringene fra St. Olavs, tar inn over seg risikoanalysene HMR har gjort og ber Helse Midt-Norge likevel gå for en utsettelse.

