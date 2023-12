Til godkjenning av protokollen frå forrige møte etterlyste eg protokoll frå spørre halvtimen under forrige møte. Han er god å ha og eit verktøy for oss politikarar. For folk flest og journalistar er det umuleg å vite kva vi politikarar gjer utan protokoll.

Eg fekk til svar frå ordførar Gagnat at det var blitt ny praksis med at spørre halvtimen ikkje skal refererast. Det er i mot all demokratisk praksis. Alt skriftleg materiale som legges fram i møtet skal sjølvsagt komme fram i protokollen.

Møtet går så sin gong og vi kjem til nest siste sak og då kan ordføraren opplyse at saken ikkje blir tatt opp til behandling! Visstnok har dette skjedd i samtale med ordførar Grydeland som ligg heime sjuk. Begge to har livleg diskutert Helseplattformen i media heile veka, men Molde kommunestyre skal ikkje få debattere MDG sin invitasjon til at alle parti i Molde kan diskutere saken.

Om desse signala frå Ordførar Grydeland om å stoppe saken kom frå sjukesenga undervegs i møtet veit ikkje eg. Eg veit berre at saklista var einstemmig godkjent ved møtets start. Ordførar bryt så dette einstemmige vedtaket ho sjølv var med å fatte når ho ut i frå ingenting plutseleg sei at ho nekta å ta opp saken.

Eg gjorde ordføraren merksam på at dette kan ho ikkje gjere. Ho kan nekte avstemming av forslag som settes fram i ein interpellasjonsdebatt, men ho kan ikkje nekte å ta opp ein sak som har stått på saklista i lang tid og som var einstemmig godkjent av kommunestyret.

Vi er i starten på ein 4 årig periode og kanskje var det sjukdomsfråfall og litt nybegynnernerver som spelte inn og då får det gå. Men det må være muleg å be om orsak til MDG som har lagt mykje arbeid i interpellasjonen, til dei engasjerte legane som fulgte møtet og til dei politikarane i dei andre partia som hadde budd seg på debatt. Det kostar litt meir for oss som driv med politikk på fritida enn for ordførar og varaordførar som er i godt betalte verv.

Så vil eg rose ordføraren for god møteleiing og høvisk framferd under møtet. Får vi på plass protokollane og vedteken sakliste blir fulgt kan dette bli bra.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal