Billettene til veldedighetskonserten forsvant på få minutter, men her kan også de som ikke fikk sikret seg billett få med seg konserten til inntekt for kreftsaken. Direktesendingen – som starter litt før klokka 19.00 lørdag 30. desember – er åpen for alle.

Sendinga blir en profesjonell produksjon med sju kamera i regi av Jan Espen Ramstad og hans medarbeidere i Lyd & Sceneproduksjon. Både lyd og bilde vil holde tv-kvalitet.