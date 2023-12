Nyhetsredaktør Torill Skuseth synes det er kjempestas at det skal være tre direktesendinger på Rbnett i romjula.

– Den første blir noe vi hadde veldig god erfaring med å vise også i fjor, nemlig Romjulscupen i Elnesvågen. Den tradisjonsrike cupen arrangeres i Frænahallen 3. og 4. juledag, og det blir to dager med non-stop innefotball, masse påmeldte lag og både kjente og litt mindre kjente fotballspillere på dame og herresiden i aksjon, sier Skuseth.

Konsert mot kreft

Lørdag 30. desember streames hele «Konsert mot kreft», som Vera Henriksen og Trond Hustad arrangerer i Bjørnsonhuset.

– Billettene til veldedighetskonserten forsvant på få minutter, men nå kan også de som ikke fikk sikret seg billett få med seg konserten til inntekt for kreftsaken. Direktesendingen vil bli åpen for alle, sier Skuseth.

Trond Hustad forteller at dette er en skikkelig gladsak, både for arrangørene og mange andre.

– Dette får vi til takket være stor velvilje fra redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke. Vår fabelaktige sjef er en av våre viktigste støttespillere, og han bidrar nå til at alle som vil kan oppleve hele konserten gratis uansett hvor de befinner seg lørdag 30. desember. Dette er vi ekstra glade for siden responsen fra folk har vært helt enorm gjennom hele desember, sier styreleder Trond Hustad i Konsert mot kreft.

Sendinga blir en profesjonell produksjon med sju kamera i regi av Jan Espen Ramstad og hans medarbeidere i Lyd & Sceneproduksjon. Både lyd og bilde vil holde tv-kvalitet.

Konsert mot kreft har lansert artister og musikere i en julekalender på Facebook-sidene sine, og hittil er disse klare:

Bjørn Tomren, Steinar Raknes, Hallvar og Stephanie Djupvik, Lars Jones, Silje W. Hagen, Henning Stranden, Morgan og Ann-Helen Vøien, Mats Nerli, Stian Mordal, Miriam Venås, André Gussiås, Marius Simonsen, Lars Petter Bjerkeset, Britt Elise Skram, Sindre Klykken, Chriss Rune Olsen Angvik, Sigurd Drågen, Rolf Erik Nustad, Roman Mohylevyts, Jesper Jenset

Viser fellesfyrverkeri

– Og så avslutter vi året med et smell – og viser fellesfyrverkeriet i Molde på nyttårsaften direkte. Det er fjerde gang Krohn pyroteknikk arrangerer fellesfyrverkeri i byen. Han har uttalt at han har på gang et annerledes fyrverkerishow i år enn i fjor. Med like mange kilo krutt, men enda mer intenst. Så det blir sikkert like spektakulært som vi har blitt vant til at det er, sier Skuseth.