Molde ute av Europa etter drama - går glipp av Mourinho-duell

Dessverre for trener Erling Moe og Molde endte det med tap i straffesparkkonkurransen mot Trabzonspor i den tredje kvalifiseringsrunden av Europa Conference League.

To andre innbyttere, Eirik Ulland Andersen og David Fofana, ble syndebukker i straffekonken. Ulland Andersen drylte ballen i tverrliggeren, mens Fofanas forsøk ble for puslete.

Anders Trondsen satte den siste straffen for Trabzonspor, som dermed møter José Mourinhos Roma om retten til å bli med i gruppespillet.

– Det var ekstra godt å avgjøre på den femte straffen. Det betyr mye for meg etter å ha vært uten kamp på omtrent ett år, sier Anders Trondsen på VGTVs sending.

– Sett over to kamper er det greit at Trabzonspor går videre, oppsummerer Bernt Hulsker på VGTVs sending i Molde.

Den «glemte» islendingen Björn Bergmann Sigurdarson, som har slitt med skader etter returen til Molde i februar, hentet frem rutine, kraft og pur kvalitet da Erling Moe trengte det som mest.

En pole fra Stian Gregersen dalte ned i Sigurdarsons sone. 30-åringen fikk kriget ballen videre til Ola Brynhildsen, før han satte fart mot Trabzonspor-målet og løp inn Brynhildsens avslutning. Utligningen kom nærmere syv minutter på overtid.

Bortemålsregelen er fjernet fra alle europeiske turneringer. Sigurdarsons 1–1-scoring (4–4 sammenlagt) sikret derfor «bare» ekstraomganger.

Trabzonspor tok ledelsen 1-0 etter en knapp times spill. Edgar lé utnyttet sløvhet i Molde-forsvaret da han møtte hjørnesparket fra Tasos Bakasetas.

Molde var fullt på høyde med tyrkerne, men skapte ikke all verden i annen omgang. Alt tydet på at Trabzonspor ville cruise inn seieren, men det var før Sigurdarson entret banen.

Tyrkerne møter Roma til play off-duell i nyskapningen Europa Conference League.

Kampene mot Roma går 19. og 26. august, og vinneren er klar for gruppespillet i turneringen som er på tredje nivå i Europa - bak Champions League og Europa League.

