Romsdals Budstikke har sikret seg rettigheter til å vise de fleste av Moldes treningskamper i løpet av de kommende ukene.

– Gjennom samarbeid med VG har vi sikret oss rettighetene til MFK sine treningskamper i Portugal og på Aker stadion. Det er et spennende program MFK har fram til seriestart, og vi er glade for at vi kan tilby dette til våre abonnenter, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

– Avtalen har kommet til gjennom god dialog med MFK sin administrasjon. Vi er glade for at de ser betydningen av at disse kampene vises gjennom en lokal kanal. At et stort mediehus som VG ønsker å samarbeide med oss viser at vi sammen kan lykkes for å hente attraktive rettigheter, sier redaktøren videre.

Moldes treningskamper 2024: Vis mer ↓ Molde - Kristiansund – 27. januar kl. 14.00, Aker Stadion. Vises på Rbnett. Molde - Midtjylland – 2. februar kl. 15.30, Portugal. Vises på Rbnett. Molde- FC København – 8. februar kl. 20.00, Portugal. Vises på Rbnett. Molde- Rosenborg – 3. mars, Aker Stadion.* Vises på Rbnett. Molde - Aalesund – 10. mars, Aker Stadion.* Vises på Rbnett. Molde - Brann – 19. mars kl. 14.30, Aker Stadion.* Vises på Rbnett. Bodø/Glimt - Molde – 23. mars (foreløpig ikke klart hvem som viser). * Om Molde ikke tar seg til kvartfinale i Conference League

Lørdag 27. januar spiller MFK årets første treningskamp. Fylkesrival Kristiansund er motstander på Aker stadion. Avspark er klokka 14. Kampen vises også direkte på Rbnett for abonnenter.

– MFK er offensive før årets sesong, og vi ser at det er stor interesse rundt laget og flere av de nye spillerne. Vi vet av erfaring at disse kampene samler tusenvis av romsdalinger på Rbnett. Det synes vi er en fin tradisjon, sier Loe Welde.

MFK til Portugal

Molde reiser til Portugal på treningsleir om halvannen uke. Der venter kamper mot de danske toppklubbene Midtjylland og FC København. Begge oppgjørene fra Atlantic Cup i Algarve vises direkte på Rbnett.

Kampen mot Ola Brynhildsens Midtjylland spilles fredag 2. februar klokka 15.30 norsk tid.

Torsdag 8. februar er det Mohamed Elyounoussi og FC København som er motstander. Kampen har avspark klokka 20 norsk tid.

MØTES IGJEN: Ola Brynhildsen kan få sjansen mot sine tidligere lagkamerater når danske Midtjylland møter Molde i Portugal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Legia-kamper i februar

Molde kommer deretter hjem til Norge for å forberede seg til Europa Conference League-kampene mot polske Legia Warszawa. Molde starter med hjemmekamp torsdag 15. februar klokka 18.45.

Returkampen i Polen spilles uka etter, torsdag 22. februar klokka 21.

Det er Viaplay som har rettigheter til å vise Moldes kamper i Europa Conference League på TV. Du kan imidlertid høre begge oppgjør direkte på radio 1FM. Rbnett vil sende pressekonferanser før kampene, samt gi deg direktesendte intervjuer etter begge oppgjør.

Dersom Molde går videre, blir det åttedelsfinaler 7. og 14. mars.

Møter Rosenborg

Dersom Molde ryker ut, blir det etter planen fire treningskamper før seriestart 1. april.

Rbnett sender hjemmekampene mot Rosenborg (søndag 3. mars), Aalesund (søndag 10. mars) og Brann (tirsdag 19. mars).

MFKs generalprøve spilles borte mot Bodø/Glimt lørdag 23. mars. Første seriekamp er hjemme mot Strømsgodset mandag 1. april.

Husker du denne? Kristoffer Haugen med frisparkperle mot Bodø/Glimt i fjorårets treningskamp på Aker stadion: