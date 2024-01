– Det er ikke vanlig at en stor andel av spillerne i en klubb er tilknyttet samme agent, sier Espen Auberg til VG.

Han er advokat og agent, og jobber i tillegg som voldgiftsdommer i idrettens voldgiftsrett (CAS).

Nylig har Mats Møller Dæhli, Halldor Stenevik og Alwande Roaldsøy signert for klubben i rosenes by. Alle tre er representert av Jim Solbakken.

Solbakkens Molde-spillere Vis mer ↓ Disse spillerne er representert av Solbakken, og spiller i Molde: Mats Møller Dæhli, Halldor Stenevik, Alwande Roaldsøy, Peder Hoel Lervik, Andreas Eikrem Myklebust, Martin Bjørnbak, Johan Bakke, Martin Linnes, Niklas Ødegård, Jacob Karlstrøm, Magnus Wolff Eikrem, Eirik Hestad, Emil Breivik, Mathias Fjørtoft Løvik, Casper Øyvann, Fredrik Gulbrandsen, Veton Berisha, Kristoffer Haugen. PS! Solbakken har i tillegg Albert Braut Tjåland i troppen. Han spiller på Molde 2. Kilde: Transfermarkt, Player Solution.

Solbakken har samarbeidet tett med Molde i en årrekke. Han er født og oppvokst i Tomrefjord like utenfor Molde, og er aller mest kjent for å være agenten og kompisen til Ole Gunnar Solskjær.

I tillegg til 18 Molde-spillere har han Fredrik Aursnes, Leo Østigård, Kristian Thorstvedt, Sivert Mannsverk og Hugo Vetlesen i stallen. For å nevne noen.

Solbakken er blant de største agentene i norsk fotball og hadde i fjor en inntekt på 7,6 millioner ifølge skattelistene.

– Vi håndterer hver agent på lik linje. Vi ser etter de spillerne som passer inn i Molde, og så må vi forholde oss til den agenten spilleren har, sier Neerland.

Han vil ikke si at 18 spillere med samme agent er et for høyt tall.

– Vi har god dialog med flere agenter og det er ikke slik at vi favoriserer noen. Så er det slik i all virksomhet, også utenfor fotballen, at man jobber mer med noen leverandører, sier Neerland.

Jørgen Ingebrigtsen er sportssjef i Solbakkens selskap Player Solution. Han sier det er naturlig at man samarbeider tettere med noen klubber enn andre.

– Det ser man med hele Eliteserien at det er noen som har flere spillere i noen klubber enn andre, sier Ingebrigtsen til VG.

Han forteller at det også var tilfelle da han var sportssjef i Vålerenga.

– Det handler om personlig og forretningsmessig relasjon. Det er også naturlig at klubber vil benytte seg av agenter som har best kontaktnett og får omsatt spillerne sine oppover i hierarkiet. Så opplever jeg at det er nyttig fra denne siden å ha en tett relasjon til klubbene, sier Ingebrigtsen.

Auberg mener det er viktig at både agent, spiller og klubb er bevisst på at det foreligger eventuelle bindinger mellom agenten og klubben.

Han ser for seg scenarioet:

– Hvis Solbakken representerer spillere i kontraktsforhandlinger med Molde, så vil det kunne være problematisk hvis han samtidig har sterke bindinger til Molde og spilleren ikke er gjort oppmerksom på dette, sier Auberg.

Det er ikke nødvendigvis en enkel oppgave.

– Det kan by på problemer og det kan by på utfordringer, men jeg kjenner ikke til hvordan dette fungerer i praksis i Molde, og derfor er det vanskelig å si om dette er noe som er problematisk for dem eller ikke.

– Er det noen fordeler ved å ha en så stor stall i en klubb?

– Det vil være en fordel om man har en agent som har en god dialog med klubben, slik at man klarer å finne gode løsninger. Det vil jeg tro at Solbakken har, hvis han har 18 spillere i klubben.

Jørgen Ingebrigtsen sier god dialog med klubb og spiller er nødvendig.

– Når jeg snakker med nye spillere hos oss, så er det for eksempel greit for spillere fra Østlandet å vite at jeg snakker godt med Jostein (Flo) i Strømsgodet, Hampus (Andersson) i Sarpsborg og Joacim (Jonsson) på Valle (Vålerenga). Det vil alltid hjelpe i dialogen om spillerne, sier Ingebrigtsen.