MFKs midtbanespiller Alwande Roaldsøy er gjest i denne ukas episode av RB-sporten. Der forteller 19-åringen om livet i Molde og hvordan overgangen fra italiensk fotball til MFK har vært.

Han røper også at han hadde glemt noe helt essensielt da han plutselig måtte byttes inn tidlig i toppoppgjøret borte mot Bodø/Glimt for et par uker siden.

TRIVES: Alwande Roaldsøy har funnet seg godt til rette i Molde etter overgangen fra italienske Atalanta. Foto: Bjørn Brunvoll

Roaldsøy snakker også åpent om hvordan det var å bli fryst ut av den italienske klubben, slekta fra Averøya, «Fresh Prince of Bel-Air», frisyrer, den labre fotballinteressen og posisjonen han hater å spille i.

I tillegg får du høre den utrolige historien om da Roaldsøy ble helt for det norske G17-landslaget i en landskamp mot Danmark i 2021.

Pernille Huseby, Trond Hustad og Martin Brøste deltar også i episoden.

Du kan høre podkasten øverst i saka, på Spotify eller der du vanligvis lytter til podkast.