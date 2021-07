Grødems nydelige brassespark toppet Moldes festkveld: – Rett og slett en drømmekveld

– En perfekt måte for meg å åpne scoringskontoen for Molde. Rett og slett en drømmekveld for min del, sier Grødem til Discovery+.

Magnus Wolff Eikrem var tilbake i startelleveren for første gang på en snau måned, og hans presise høyrefot straffet Odd knallhardt i starten av kampen.

Først avsluttet han et lekkert Molde-angrep med å trille ballen ut til Kristoffer Haugen, som banket inn 1–0. Så serverte han Sheriff Sinyan på et hjørnespark til 2–0. Det før 18 minutter var passert.

– Jeg ble litt overrasket faktisk. Man skulle tro han var mer rusten etter å ha vært ute så lenge. Det var kjempegodt å ha han tilbake, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+ om Eikrems comeback fra start.

Ohi Omoijuanfo straffet en grusom feil i Odd-forsvaret da han satte inn 3–0 før pause.

Odd var egentlig fullt på høyde med Molde i den første omgangen, men savnet av suspenderte Mushaga Bakenga var merkbart. De tre gode mulighetene til gjestene ble alle misbrukt av dårlige avslutninger fra Tobias Lauritsen, Gilli Rólantsson og Markus Kaasa.

I andre omgang var det større klasseforskjell på lagene, og Odd hang virkelig i tauene. I det 57. minutt la Etzaz Hussain ballen inn i feltet, der innbytter Grødem brassesparket inn sitt første eliteseriemål.

Fem minutter senere headet Omoijuanfo inn sitt andre for kvelden, og Moldes femte. Eliteseriens toppscorer er med det oppe i 15 mål denne sesongen.

– Jeg er i en god flyt nå, sier Omoijuanfo til Discovery+.

Tidligere i uken ble det klart at Omoijuanfo har signert for Røde Stjerne, men spissen fullfører mest sannsynlig sesongen i Molde.

– Det er bra nivå på det han gjør. Han viser at han vil være her hele året. Det er ikke bare tom prat, og det er jeg veldig fornøyd med, sier Moe.

For å unngå enda styggere gjorde Odd-trener Jan Frode Nornes noen defensive bytter. Det tok tempoet ut av kampen, og den siste halvtimen ble en transportetappe for Molde.

– Det er selvfølgelig blytungt. All ære til Molde. Vi tapte borte mot Norges beste fotballag. Etter 4–0 handlet det om å stenge, og ikke slippe inn noe mer, sier Nornes til Discovery+.

Med tre nye poeng befester de sin posisjon på tabelltoppen. Ned til Bodø/Glimt på andreplass er den fem poeng. Odd blir liggende på åttende plass – 13 poeng bak serielederne.