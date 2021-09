Molde gjenerobret tabelltoppen: – Vi dominerer totalt

Martin Ellingsen, Erling Knudtzon og to ganger Omoijuanfo sørget for at Erling Moe igjen kunne smile for en trepoenger.

Det var første gang på over en måned.

– I dag er jeg godt fornøyd med mye. Vi dominerer totalt i 90 minutter, og jeg tror ikke de hadde én eneste målsjanse på oss. Nå må vi bare huske hvorfor vi er gode neste gang, oppsummerer Molde-sjefen overfor Discovery+.

Moe er tydelig på viktigheten av å slå tilbake på en overbevisende måte, spesielt etter «fadesen» i Kristiansund før landslagspausen.

– Dette var utrolig viktig. Det høres ut som vi har blitt et veldig dårlig fotballag, men vi har troen på det vi holder på med, og da går det som oftest bra. Nå må vi ha tunga rett i munnen og sette sammen flere.

Kun Sosha Makanis eminente keeperspill sørget for at det ikke allerede sto både 1–0 og 2–0 før Ohi Omoijuanfo pirket ballen i nettet etter kvarteret.

Mjøndalen-forsvaret var svært passive da Sheriff Sinyan dundret ballen opp i bakrommet mot toppscoreren.

– Der kan jo ikke Mjøndalen slippe inn mål. Slipper du inn slike mål, kan du ikke vinne fotballkamper, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson i Fotball Direkte.

35 minutter spilt. Dommer Kristoffer Hagenes pekte på ellevemeteren etter at ballen traff hånden til Mjøndalen-back Nikolas Walstad, til store protester fra Mjøndalen-spillerne.

– Det er godt mulig det er hands, men han treffer hånden fra ti centimeters hold. Jeg står én meter unna, og jeg vet ikke hvor han ellers skal ha den. Den er kjip å få i trynet, sier Markus Nakkim til Discovery+.

Martin Ellingsen, som startet for første gang i Eliteserien denne sesongen, fikk sjansen fra ellevemeteren. 26-åringen satte ballen knallhardt og bestemt midt i målet.

Molde fortsatte å produsere store muligheter, men lagene gikk til pause med 2–0.

– Det er moro å være tilbake, spesielt når vi kjører over dem. Dette er akkurat slik vi skal fremstå. Vi ruller opp angrep etter angrep med mye energi. Det har vært en litt dårlig periode i det siste, så det var godt å få med oss denne omgangen nå, sa Ellingsen på vei inn til pause.

Vikarkaptein Nakkim var alt annet enn fornøyd med det laget hans hadde levert.

– Dette er fryktelig svakt fra oss. Vi snakket om å være kompakte, men ikke så lave, oppsummerte midtstopperen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen svarte med å gjøre et trippelbytte i pausen, uten at det endret kampen nevneverdig for gjestene fra Nedre Eiker.

Utover i andreomgang hadde hjemmelaget full kontroll, og det så lenge ut til at sjansesløseriet skulle ende 2–0. Men toppscorer Omoijuanfo ville det annerledes. Åtte minutter før full tid vendte han opp i feltet og hamret inn sesongens 20. scoring.

– Det er sterkt. Men han er også heldig, for han har mange som hjelper ham, sier Moe om storscoreren.

Innbytter Erling Knudtzon ville også være med på målfesten, og dundret like så godt ballen opp i nettaket på overtid.

– Ubehagelig og sjanseløst. Molde var gode, og vi var dårlige. Vi slet med mye, og skapte lite. 4–0 er vel et greit bilde av kampen. Dette var ikke noe gøy, sier Vegard Hansen til Discovery+ etter tapet.

– Dette er første gangen vi har blitt utspilt på en sånn måte her, fortsetter treneren.

Med Bodø/Glimts 1–1 mot Odd, betyr det at Molde gjenerobrer tabelltoppen. Det skiller ett fattig poeng mellom de to, med tolv kamper igjen av sesongen.