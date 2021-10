– Jeg forventet ikke å bli tatt ut. Jeg har slitt litt i det siste, og det er veldig mange spisser i Norge som gjør det bra. Det har vært mange forfall nå, men jeg håper at de nye kommer inn med ekstra energi og en giv som gjør at vi får med oss et godt resultat mot Tyrkia, sier Gulbrandsen, som selv har tre kamper for Norge.

Noen minutter tidligere stopper taxien vår ved en sikkerhetskontroll i utkanten av Istanbul. Sjåføren oppgir navnet til den norske Basaksehir-angriperen til vakten. Etter en telefonsamtale med Gulbrandsen slippes VGs team inn bak portene til et bevoktet villaområde.

Som 16-åring ble romerikingen tidenes yngste Lillestrøm-spiller da han debuterte i toppdivisjonen. De 13 siste årene har Gulbrandsen vunnet serien i Norge med Molde, to ganger i Østerrike med Red Bull Salzburg og en gang i Tyrkia. Parallelt har han blitt belønnet for ferdighetene sine. I 2019 sto Gulbrandsen oppført med over 12 millioner kroner i årslønn.

I dette intervjuet åpner den hurtige angriperen blant annet opp om en kontrastfylt periode i Istanbul, fremtidsplanene og muligheten for en retur til Eliteserien.

Her kan du se hvordan Basaksehir-profilen vurderer fredagens VM-kvalifiseringskamp mellom Tyrkia og Norge: