Baklengsmålene irriterer: – Vi kan ikke være så åpne mot Molde

«Solid».

Det var ordet som ble brukt mest for å beskrive RBK i treningskampene før sesongstart. Med serieledelse og åtte poeng på de fire første kampene holder den beskrivelsen fortsatt vann.

Men samtidig innrømmer keeper André Hansen at fem baklengs på fire matcher er litt i overkant.

– Det irriterer litt, for vi ønsker selvsagt å slippe inn færrest mulig mål. Så er det slik at tre av baklengsmålene har kommet i tøffe bortekamper, og da er det litt mer greit. De to målene til Glimt kommer etter fantastisk vakkert angrepsspill, selv om de kommer etter feil av oss høyt i banen, sier han.

Rosenborg har, siden Hansen kom til klubben i 2015, blitt godt vant til at sisteskansen rydder opp i mye. Denne sesongen innledet han som RBKs bestemann, og den som berget poeng mot Enga. Mot Viking hadde han en svært rolig dag på jobben, mens han igjen var RBKs bestemann mot Glimt. Også mot Brann leverte han varene mellom stengene.

Vis fakta ↓ André Hansen på Adresseavisens spillerbørs denne sesongen Mot VIF: André Hansen – 7 «Meget solid. Avgjørende redninger mot Kjartansson både før og etter pause». Mot Viking: André Hansen – 6 «Hadde ikke all verden å gjøre. Tok seg av et par spede Viking-forsøk på slutten». Mot Glimt: André Hansen – 6 «Ikke mulighet til å ta Glimts to scoringer. Offensiv i stilen og hindret flere baklengsmål. RBKs bestemann». Mot Brann: André Hansen – 5 «Tidlig i aksjon med god redning. Trygg i feltet. Kan ikke klandres for Branns scoringer».

– Kan ikke holde på sånn

Hansen kan ikke lastes for noen av baklengsmålene så langt.

– To cornermål, to flotte mål av Glimt, og en lur avslutning fra Taylor. Når det er slike mål som scores, er det fair enough. Jeg går ikke rundt og tenker så mye på det. Men jeg syns vi slipper Brann altfor lett til for mange ganger. Vi sliter med at de kommer veldig lett i skuddsektor i førsteomgangen. Det var vel fire-fem ganger der de fikk skyte fra 16–17 meter. Det fortsetter i andreomgangen også, spesielt siste halvdel. Det må vi få gjort noe med. Vi kan ikke holde på sånn med vår ambisjon om at vi skal være med helt i toppen, sier Hansen.

På fire tøffe kamper er Rosenborg ubeseiret med to trepoengere og to uavgjorte.

– Enorm arbeidsinnsats

Likevel synes keeper Hansen det er litt vanskelig å svare på om RBK er konkurransedyktige – om laget er godt nok til å være en reell utfordrer til seriegullet.

– Hvis vi tar kamp for kamp, så var Vålerenga-kampen er en voksen fotballkamp fra begge lag. Vi står godt i banen og holder de unna de største farlighetene. Mot Viking var det en stillingskrig i førsteomgangen. Så får vi noen mål og dermed litt ro, og da ser du toppnivået vårt. Men jeg i lang tid sagt at vi må heve bunnivået vårt. I andreomgangen mot Glimt er vi der nede mot bunnivået. Den kampen er den dårligste, men viser samtidig at vi har kommet et stykke på veien fordi vi har en enorm arbeidsinnsats i bunn. Likevel kan vi ikke spille mange slike andreomganger som vi gjorde i Bodø før vi taper fotballkamper. Mot Brann blir det rett og slett for åpent. Kampen kunne like gjerne endt 3–2 til Brann.

– Er dette godt nok for å slå Molde på mandag?

– Det er en ny kamp med nye muligheter. Men vi kan ikke være så åpne mot Molde som vi var mot Brann. Da vil poengene sitte langt inne. Brann er gode på kontringer, og det er en av de største styrkene til Molde også, sier han.

– Må bedre pasningsspillet

Trener Åge Hareide har følgende oppskrift på hva Rosenborg må bli bedre på før oppgjøret mot Molde:

– Vi må først og fremst bli bedre i pasningsspillet på midten av banen, så vi ikke gir bort ballen i ugunstige situasjoner for oss selv. Da kan vi bli straffet. Kampene mot Molde lever sitt eget liv. Det blir et tett og tight affære, sier han – og legger til:

– Kampen mot Molde blir ekstremt viktig, for vi kan komme fire poeng foran dem med seier. Det er en ekstra motivasjon for oss.