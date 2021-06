To magiske Ohi-minutter – Molde på tabelltopp

Omoijuanfo satte sitt første for kvelden da det sto 26:52 på klokken. 28:41 kom hans andre og Moldes tredje i kampen.

Oppladningen til 27-åringens første scoring var av det vakre slaget. Omoijuanfo spilte vegg med Etzaz Hussain som elegant chippet ballen gjennom gjestenes forsvar. Pasningen tok motstanderen fullstendig på sengen, og avslutningen til Eliteseriens toppscorer sto i stil.

Da han enkelt pirket inn en retur på et skudd fra Hussain like etter, satte han sitt 13 seriemål for sesongen. Han er fem mål foran nummer to på listen, Mushaga Bakenga, og i god rute til å ende sesongen som mestscorende i ligaen.

Strålte i ny rolle

Før spissen dobbel hadde Stian Rode Gregersen sendt Molde i ledelsen. Han ble beskrevet som en kriseløsning på høyrebacken, men brukte kort tid på å gjøre seg komfortabel i ny rolle.

26-åringen var ikke redd for å gå høyt i banen, og etter syv minutter lå han og lurte på bakerste stolpe. Et innlegg endte opp hos Gregersen, som sikkert scoret romsdalsklubben første for kvelden.

– Jeg bare klinket til på direkten. Det var digg at den gikk inn, smiler «backen» overfor Eurosport.

Han trives best som midtstopper, men har også blitt brukt én gang på høyrebacken av Ståle Solbakken på landslaget. Det var ingen suksess mot Hellas, hvor en feil av backen ledet til et norsk baklengsmål. Men mot Strømsgodset viste Gregersen at Erling Moe kan stole på ham i posisjonen.

– Det er lettere å spille høyreback for Molde enn for landslaget, ser du, spøker Moe.

Gregersen ble brukt som høyreback etter salget av Marcus Holmgren Pedersen til Feyenoord.

Omoijuanfo brente en enorm sjanse helt i starten av kampen. Spissen fikk en til stor sjanse like før han ble byttet ut med halvtimen igjen på klokken, men bommet regelrett på ballen i avslutningsøyeblikket.

Godset hevet seg etter pause - delvis fordi Molde roet ned sitt aggressive angrepsspill.

– Vi må hjem og jobbe. Molde er det beste laget i Norge og vi får en skolering, sier Gustav Valsvik.

Molde topper Eliteserien tre poeng foran Bodø/Glimt med én kamp mindre spilt. Nordlendingene tapte borte mot Sandefjord.

– Vi gjør jobben vår skikkelig, det er det det viktigste. Også er det bare et pluss at de rundt oss avgir poeng, sier Moe om stå i toppen av divisjonen.