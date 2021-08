Ohi-hat trick da Molde vant heseblesende nimålsthriller

Spissen står nå med 18 scoringer på 15 kamper og er i ferd med å parkere resten av feltet i kampen om å bli Eliteseriens toppscorer i 2021.

– Jeg er i en god flyt nå og gutta serverer meg godt. De finner meg ofte og det flyter godt, så jeg får bare fortsette sånn og håpe det kommer flere, sier Ohi til Discovery+ etter kampen.

Selv om Ohi ble den med flest scoringer, var det hele syv mann som tegnet seg på scoringslisten i det som ble en spektakulær målfest på Aker Stadion.

Man så den kanskje ikke komme. Før dagens kamp var Molde riktignok det mestscorende laget i Eliteserien, mens Haugesund var laget med færrest mål imot. Molde er fortsatt det mestscorende laget i Eliteserien, men Haugesund er ikke lenger gjerrigst i den norske toppdivisjonen.

Rett etter kampslutt bekreftet romsdalingene at midtbanegeneral Fredrik Aursnes er klar for den nederlandske storklubben Feyenoord.

Oppvisning i effektivitet

Det ble en heseblesende 1. omgang, der begge lags spillere – hovedsakelig angrepsspillerne – strålte om kapp med solen. Da vi tok fatt på det 11. spilleminuttet var stillingen 0–0. Fire minutter senere sto det 2–1 til moldenserne.

Ohi Omoijuanfo sendte serielederen i føringen, før Niklas Sandberg utlignet like etter. To minutter senere scoret Ohi sitt andre for kvelden – hans 17. denne sesongen. Da tenkte man at det ville roe seg litt.

Så feil kan man ta.

Ibrahima Wadji nikket kontant inn 2–2 etter et glitrende innlegg signert Thore Pedersen, og ti minutter senere skulle det igjen rasle i nettet. Alexander Stølås klinket til fra 16 meters hold og måket ballen opp i nettaket, før Eirik Hestad utlignet og sørget for 3–3 og seks scoringer før halvtimen var spilt.

– Det er kaos, kort oppsummert. Vi vet vi møter et godt lag og vi gjør mye bra, men de scorer for lett og da blir det vanskelig å vinne en kamp. Jeg er fornøyd med starten, og skal ikke ta æren vekk fra dem, men det blir litt for enkelt, sier en skuffet Alexander Stølås til Discovery+ etter kampen.

Det var en halvtimes oppvisning i effektivitet og angrepsfotball – og ikke akkurat noen hyllest til forsvarsspill. Stølås var ikke den eneste som brukte ordet kaotisk til å beskrive det som foregikk på kunstgresset i rosenes by.

– Det er kaos, sa Niklas Sandberg, Haugesunds første målscorer, til Discovery+ i pausen.

– Det var en ellevill 1. omgang, så får vi se om det roer seg eller ta helt av i andre, sa Jostein Grindhaug til samme kanal.

– Det var sikkert artig å se på, men det var ikke noe artig for meg, fulgte Erling Moe opp med.

Ohi-hat trick

De fikk alle rett, for det var en ellevill 1. omgang og det var artig å se på kaoset, og selv om det ikke tok helt av i den grad at vi fikk seks nye scoringer i løpet av de siste 45 minuttene, fikk vi en pangstart. 2. omgang var bare fire minutter gammel da Ohi fullbyrdet sitt hat trick og nettet for sitt 18. seriemål i årets sesong.

Etter et genialt overhopp av Hestad tok Ohi tåa i bruk og tuppet inn kampens syvende, og før vi rundet timen spilt kom kampens åttende da Magnus Wolff Eikrem prikket inn et frispark. Etter dette gikk det hakket roligere for seg på Aker-kunstgresset, men noen minutter før full tid blåste innbytter Alioune Ndour ballen i mål og liv i kampen, men det ble kampens siste scoring.

Nimålsthrilleren endte med moldensernes niende strake seier mot Haugesund – og dermed befester de sin posisjon på toppen av tabellen.