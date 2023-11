Torsdag kveld skal Moldes videre europacupskjebne avgjøres når Qarabag kommer på besøk til Aker stadion. Dersom Molde vinner kampen med minst to mål, er de sikret andreplass i gruppa som gir mer Europa League-spill i februar.

Qarabag-seier gjør at MFK ender på tredjeplass, som gir Europa Conference League-spill på nyåret. Uavgjort eller ettmålsseier til Molde vil gjøre at det er spenning før avslutningsrunden i Gruppe H torsdag 14. desember om hvem som blir nummer to og tre. Tyske Leverkusen topper gruppa, mens poengløse Häcken er sist.

I denne ukas episode av RB-sporten forteller europacup-eksperten Johannes Kaste om Moldes forutsetninger og hva som faktisk står på spill i kampen på torsdag. Det er store forskjeller både i såkalte koeffisientpoeng og premiepenger.

Du får også høre hvor mange hundre millioner kroner Molde har spilt inn i europeiske turneringer med Erling Moe som hovedtrener, samt hva slags konsekvenser en sesong uten europacupspill vil bety for MFK.

Pernille Huseby, Trond Hustad og Martin Brøste snakker også om MFKs seier i Sarpsborg, hvor kaldt det kan bli torsdag kveld og ser fram mot neste ukes cupfinale.

Du kan høre episoden øverst i saka, på Spotify eller der du vanligvis lytter til podkast.