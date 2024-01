– At NFF ikke vil se på det, er alt annet enn bra. Det er ikke i overensstemmelse med sunn drift av norske klubber.

Det sier Terje Liverød på telefon fra Tyskland. Han har fått med seg VGs artikkel om Jim Solbakkens 18 klienter i stallen til Molde.

Det er et tall den tidligere fotballederen og -spilleren Liverød reagerer på.

I tillegg tror han ikke det han hører om speider John Viks rolle:

Den tidligere sjefsspeideren i Molde har flyttet til USA. Han er en del av selskapet til Jim Solbakken, samtidig som han har en konsulentrolle i Molde.

Det kombinert med at Solbakken representerer over to tredeler av A-stallen til klubben.

– Det åpner for en rekke tvilsomme scenarioer som på sikt kan skade fotballklubben. I Tyskland ville man betegnet det som useriøst. Det skal være armlengdes avstand mellom agenter og klubb, for ikke å snakke om økonomi og drift. Her tvinner man jo armene sammen som en blekksprut. Det er faktisk latterlig, sier Liverød.

Terje Liverød, her fotografert i 2018. Foto: Gøran Bohlin / VG

Dette er ikke første gang Liverød har vært kritisk til Solbakken. For ti år siden gikk han hardt ut mot agenten og Ole Gunnar Solskjær i et innlegg i Nettavisen.

Sandefjord-mannen har i mange tiår livnært seg som speider og agent. Lenge jobbet han for den tyske storklubben Schalke 04, og mener et tall som 18 spillere på én agent aldri kunne forekommet der.

– At en agent har 18 spillere i en klubb er langt mer enn et potensielt problem. I min tid i Schalke lyste en rød varsellampe dersom en agent kunne få mer enn tre spillere i stallen. Jeg kan gjengi hva vår legendariske manager Rudi Assauer sa: «Dersom en agent har fire spillere eller mer, er det ikke lenger jeg eller klubben som bestemmer, men han», sier Liverød.

Regelverket Vis mer ↓ I Norges Fotballforbunds regelverk, heter det blant annet at agenter skal: «Begrense interessekonflikter for å beskytte Klienter mot uetisk atferd» «Sikre større økonomisk og administrativ åpenhet»

Norges Fotballforbund håndhever regelverket med agenter i Norge. De finner ikke noe regelbrudd i måten Solbakken og Molde holder på.

– Regelverket sier ikke noe om hvor mange spillere en agent kan representere i en spillerstall til en gitt klubb, og NFF ser det heller ikke som formålstjenlig. Det kan være ulike årsaker til at en agent har spesielt mange spillere i en klubb. Det sagt, så er det viktig at det er stor bevissthet rundt problemstillinger til potensielle bindinger, og at er tydelighet på hvilke interesser man representerer som formidler, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

På spørsmål om rollen til John Vik, gjentar Fisketjønn at åpenhet er sentralt.

– Det er viktig at det er åpenhet rundt ulike roller og hvilken hatt man har på seg til enhver tid, jamfør eksempelet om speideren. Når en formidler har så mange spillere i en stall, blir det ekstra viktig at det er høy bevissthet rundt problemstillinger rundt mulige bindinger og god rolleforståelse. Vi legger uansett til grunn at klubben ønsker å knytte til seg best mulig spillere uavhengig av hvilken formidler en spiller benytter, sier Fisketjønn.

Agent med flest spillere per klubb Vis mer ↓ Molde: Jim Solbakken (18 spillere) Bodø/Glimt: Atta Aneke (6 spillere) Viking: Jim Solbakken (6 spillere) Lillestrøm: Atta Aneke (5 spillere) Haugesund: Imad el Hammichi (5 spillere) Brann: Morten Wivestad/Mike Kjølø (5 spillere) KFUM: Mikal Adampour og André Schei Lindbæk (5 spillere hver) Rosenborg: Nordic Sky (4 spillere) Odd: Atta Aneke (4 spillere) Sarpsborg 08: Jim Solbakken (4 spillere) Tromsø: Morten Wivestad/Mike Kjølø (4 spillere) Strømsgodset: Jim Solbakken og Remi Wulff (4 spillere hver) Kristiansund: Mikail Adampour (4 spillere) Fredrikstad: Dan Eggen (3 spillere) HamKam: Atta Aneke og Wivestad/Kjølø (2 spillere hver) Sandefjord: Tore Pedersen, Nima Modyr og Sanel Pajic (2 spillere hver). Listen er hentet fra nettstedet Transfermarkt.

VG har vært i kontakt med John Vik, som henviser videre til Øystein Neerland i Molde.

Molde-sjefen sier at Vik jobber som konsulent for klubben. Han står fremdeles oppført som «chief scout» på Moldes hjemmeside.

– Han har ikke vært ansatt i Molde FK. John avsluttet samarbeidet i Molde da han flyttet til USA. MFK tok nytt initiativ og man ble enig om en ny og mindre konsulentavtale der han nå også scouter for MFK i USA, sier Neerland til VG.

Jim Solbakken har ikke besvart våre spørsmål til saken.

– Antallet spillere hos en agent er høyt akkurat nå, dette er ikke et statisk tall. Det vil endre seg gjennom overgangsvinduene. I alle fotballklubber er spillerlogistikk sentralt, i snitt er en spiller tre år i klubben, totalt er det cirka 30 spillere i en klubb, sier Molde-direktør Neerland.