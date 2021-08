Linnes klar for Molde på langtidskontrakt: – En stor signering

Det bekrefter Molde på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, der trener Erling Moe åpnet med å vise frem drakten med nummer 21 på ryggen. Backen går dermed tilbake til klubben han spilte i før han dro til Galatasaray i januar 2016. Han rakk å bli både serie- og cupmester i de fire sesongene han spilte i forrige Molde-periode.

– Dette er en stor signering for Molde Fotballklubb, fastslår administrerende direktør Ole Erik Stavrum og opplyser at Linnes har signert på en kontrakt ut 2025-sesongen, altså fire og et halvt år.

– Vi trodde ikke vi skulle få tilbake Martin nå. Det gikk heldigvis i boks. Han er hentet tilbake for å være en læremester i gruppen, en bærebjelke, sier Erling Moe.

– Gjennom sommeren har jeg følt meg veldig ønsket i Molde, begrunner Linnes – som riktignok ikke vil avskrive muligheten for å ta et nytt utenlandseventyr, men føler seg veldig motivert for å bidra i Molde i sesongene fremover.

Han har med samboeren og parets to barn til romsdalshovedstaden og forklarer at med en skolestarter i familien passet det godt med en retur til Norge.

– Vi har hatt en fin og ryddig prosess med Martin og hans agent, sier Stavrum på spørsmål om hva det koster å signere en spiller der forrige klubb var en av Tyrkias topplag.

Erling Moe har dermed fått tak tidligere Serie A-proff Rafik Zekhnini og Linnes i løpet av to dager. Tidligere i sommer fikk de omsider også kjøpt ettertraktede Sivert Mannsverk fra Sogndal. Derfor er det kanskje ikke rart at Moldes suksesstrener levner ingen tvil om at det nå kun er seriegull som gjelder på Aker stadion.

Molde er ute av Europa-spillet og har fem poengs forsprang til serietoer Bodø/Glimt. Men nordlendingene har én kamp til gode. 27. oktober møtes lagene i Molde, og Moe fleipet samtidig med at det var en «match-up» at Molde signerte høyreback samme dag som gullutfordrer Glimt presenterte at venstrevingen Amahl Pellegrino spiller på Aspmyra ut sesongen.

Nå gleder Moe seg til andre halvdel av Eliteserien.

– Jeg tror den kan bli underholdende for den som liker å følge norsk fotball. Vi strekker oss dithen at vi ønsker å være den som tar det hjem til slutt. Tror det er positivt for alle parter at klubbene er offensive. Det å få hjem profiler til norsk fotball, ikke når de er ferdige, men når de er giret og ambisiøse, er bra for produktet, sier Moldes trener.