For første gang ser det ut til at det går en hel sesong uten at 33-åringen går ett eneste skirenn. I over fire år har Østberg slitt med å få helseattesten godkjent.

Landslagslege Ove Feragen forteller til VG at Østberg fortsatt ikke har godkjent helseattest når en måned gjenstår av verdenscupsesongen.

VM i Granåsen i Trondheim starter med sprint 27. februar neste år.

– Kjenner jeg Ingvild rett, så har hun et stort mål om VM på hjemmebane som alle andre. Hennes fordel er at når hun er frisk og rask så holder hun et veldig høyt nivå. Vi vet hva hun er god for på sitt beste, sier Svarstad til VG.

GULL: Norge vant stafetten i Planica i fjor. Fra venstre: Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Øyre Slind. Foto: Heiko Junge / NTB

Og damelandslaget kan trenge distanseløpere i form til VM på hjemmebane. Denne sesongen er det bare Heidi Weng som har vært på pallen av de norske løperne på distanserenn.

– Jeg håper og tror at Ingvild har motivasjon satse frem mot VM på hjemmebane, sier Svarstad til VG.

FEST: Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg var forlovere da Therese Johaug giftet seg nyttårsaften. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Østberg har tidligere snakket om at det har vært mange tunge stunder de siste årene.

I mai 2022 fortalte hun til VG at det rett og slett var helt jævlig da hun fikk beskjed om at OL-drømmen i Beijing røk på grunn av konkurransenekt.

– Det var brutalt, sa Østberg til VG da.

33-åringen fra Gjøvik har gått 19 VM-løp siden 2009, og tatt syv VM-medaljer, to av dem individuelle. I tillegg har Østberg syv OL-løp og tre OL-medaljer.

– Vi ønsker å stille et sterkest mulig lag til VM i Trondheim, og for eksempel Ingvild har vist at hun er god nok for OL- og VM-tropper når hun er i form. Vi er glad for at Ingvild løfter blikket. Vi heier på Ingvild, sier Svarstad.