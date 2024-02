Den norske landslagsmålvakten er nemlig blitt en svært viktig mann for et Sevilla-lag som sliter i bunnen av La Liga.

Søndag holdt han nullen i over 80 minutter mot serieleder Real Madrid, før Luka Modric reddet serielederen i sluttminuttene.

Nyland leverte flere fine redninger i kampen – og kunne gjøre lite med Modric sitt langskudd.

Sevilla har bare tapt to av 12 seriekamper med Nyland i mål: 0–1 mot Barcelona og 0–1 mot Real Madrid. Tre av dem er vunnet, hele syv ganger har det blitt uavgjort i serien med nordmannen bakerst.

AVGJORDE: Så glad ble Luka Modric etter at han overlistet Ørjan Nyland. Foto: JAVIER SORIANO / AFP / NTB

Sevilla er helt nede på 15. plass, men Nyland har havnet i søkelyset hos den spanske pressen.

«Alle snakker om Nyland nå», skrev Marca før kampen.

Lørdag publiserte den spanske storavisen et langt intervju med Nyland. Der forteller nordmannen at han og klubben er i samtaler om å forlenge kontrakten hans. Den nåværende kontrakten går ut neste sommer.

Keeperen ble hentet etter at Sevilla solgte Yassine Bounou til Al Hilal. «Siden har han stilnet alle kritikerne», skriver Marca.

– Følte du deg forhåndsdømt, uten at folk kjente til deg? spør avisen.

– Det er nok sant, ja, men for meg har det bare vært motivasjon, for jeg hadde alt å bevise da jeg kom. Jeg har hele tiden visst hva jeg er i stand til, svarer Nyland.

Han var ute med en skade i hoften i november og desember, men gjorde comeback på nyåret og har spilt fast siden slutten av januar. Den norske landslagsmålvakten må sies å ha gjort en god figur:

Sevillas resultater med Nyland mellom stengene i 2024 Vis mer ↓ 0–1-tap for Atlético Madrid i Copa del Rey.

1–1 mot Osasuna i La Liga.

2–1-seier mot Rayo Vallecano i La Liga.

1–0-seier mot Atlético Madrid i La Liga.

0–0 mot Valencia i La Liga.

0–1-tap for Real Madrid i La Liga.

– Etter skaden viste jeg at jeg har jobbet hardt for å komme tilbake raskest mulig. For meg er det ikke viktig hva folk sier, uansett om det er positivt eller negativt. Jeg ønsker bare å hjelpe laget så mye som mulig, og i det siste har jeg følt at jeg har klart det, sier Nyland til Marca.

Allerede etter ti minutter måtte Nyland plukke en ball ut av nettet etter en fin scoring av Lucas Vázquez. Videodømmingen kom imidlertid nordmannen til unnsetting.

TV-bildene viste at Nacho sparket Youssef En-Nesyri på ankelen i foranledningen til scoringen. Derfor ble den annullert.

Den vanligvis så sindige Real Madrid-manageren Carlo Ancelotti fikk gult kort for protester.

Foto: JAVIER SORIANO / AFP / NTB

Ellers var det stort sett en rolig førsteomgang for nordmannen. Han vartet opp med en solid redning på et flakkende langskudd fra Fede Valverde minutter før pause.

Tidlig i annenomgang skjøt Valverde i stolpen – og så måtte Nyland i aksjon igjen. Vinicius Junior rev seg løs i feltet og forsøkte å skru ballen i mål, men Nyland var rask på labben og bokset unna skuddet.

Nordmannen leverte flere redninger i minuttene som gikk, men i det 81. minutt måtte han bukke under da Modric traff perfekt.