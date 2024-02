Den tidligere så utskjelte, nå hyllede, Rasmus Højlund (21) hadde en drømmeåpning på kampen med scoringer etter 37 sekunder og deretter etter seks minutter.

– Jeg tvilte aldri på meg selv, men selvfølgelig kan du være litt nedfor når du ikke scorer. Jeg visste at det var bare et spørsmål om tid, sier Højlund til Sky Sports.

Dansken trengte 15 kamper og rundt 1000 minutter på å score sitt første Premier League-mål. Nå har han seks på rad i ligaen og er dermed den yngste spilleren i Premier Leagues historie til å score i seks strake kamper.

1–0 kom etter en stygg tabbe hos Lutons Amari'i Bell, og dansken utnyttet den effektivt som en goalgetter skal gjøre det.

2–0 kom da Alejandro Garnacho skjøt etter corner - og ballen traff Højlund i brystet. Derfra gikk den i Luton-målet:

37 sekunder er også tidenes raskeste United-scoring på bortebane, ifølge TNT.

Bare tre Manchester United-spillere har fra før scoret i seks Premier League-matcher på rad: Ronaldo, Ruud van Nistelrooy og Eric Cantona.

– Her scorer Højlund uten å vite det, sier Lars Tjærnås i Viaplay-studio om «bryst-målet».

Rasmus Højlund selv er ikke enig:

– Jeg mente å gjøre det. 100 prosent! Du kan se at jeg snur kroppen, og ballen gikk inn. Jeg var overrasket - for å være ærlig. Jeg har mye selvtillit om dagen, sier han til Sky Sports.

Lars Tjærnås i Viaplay-studio – Akkurat nå er det en fordel for Manchester United at de ikke har kamper i Europa i vår.

– Vi er på en bra bølge, men vi er ikke der vi ønsker å være. Vi mister litt fokus etter at vi går opp i 2–0-ledelse, sier Erik ten Hag i et intervju vist på Viaplay.

I Viaplay-studio ble det også diskutert om Casemiro burde ha blitt utvist i 1. omgang etter at han først fikk et gult kort og siden hadde en tøff takling.

– Jeg synes den første situasjonen var litt soft, men at den andre var gult kort. Så alt i alt er det greit at han fortsatt er på banen, sier Viaplay-ekspert Sigrid Heien Hansen.

– Jeg skjønner ikke at det første var gult, det andre var kanskje riktig, sier også Erik ten Hag.

Etter en kanonstart av Manchester United, var Luton best den siste halvdelen av 1. omgang. Reduseringen til 1–2 kom ved Carlton Morris foran keeper André Onana. Han har dermed scoret i tre kamper på rad.

– Ikke bra nok av Onana, sier Viaplays ekspertkommentator Nils J. Semb om den situasjonen.

Marcus Rashford var veldig nær med å øke til 3–1 tidlig i 2. omgang, men Thomas Kaminski sto for en klasseredning i Luton-buret. Og like etterpå var det bare en fantastisk inngripen av Sambi Lokonga som hindret Bruno Fernandes i å score. Deretter kom Alejandro Garnacho alene - uten å klare å få ballen forbi keeper Kaminski.

Også Højlund fikk en stor mulighet, men Kaminski vartet opp med nok en sterk redningsaksjon.

Der kunne Manchester United ha ledet 6–1 ...

– De burde ha satt spikeren i kisten, sier Nils J. Semb på Viaplay.

Her burde Bruno Fernandes ha scoret! Thomas Kaminski med et tigersprang som Luton-målmann. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB

Luton hadde et bra trykk mot gjestenes mål mot slutten, uten at det ble scoring. Ross Barkley headet i tverrliggeren og over. Luton fikk ett poeng mot Liverpool, ellers har det vært mye «nesten» mot topplagene for klubben som holder til bare noen mil nord for London.

– Vi kom for å vinne. Seieren var viktigst, sier Onana til Viaplay.

Manchester United er ubeseiret i 2024 i alle turneringer - og begynner å nærme seg Champions League-plass på tabellen. Det er fem poeng opp til Aston Villa på 4. plass, mens Tottenham på 5. plass er tre poeng foran.

Lutons giftige Elijah Adebayo ble skadet på oppvarmingen og ble erstattet av Cauley Woodrow. Luke Shaw - som var usikker på forhånd - måtte forlate banen før sidebytte. Både Casemiro og Harry Maguire ble byttet ut i pausen, begge fikk gule kort i 1. omgang. Også Victor Lindelöf pådro seg gult kort søndag, og United endte opp med fem gule kort totalt.

PS: Jamie Vardy i Leicesters jubelsesong har flest Premier League-kamper på rad med scoring - 11 kamper på rad fra 29.august til 29. november i 2015.