– Bernard har fått et par tilbud på veldig kort varsel, men det har vært en veldig utfordrende periode. Han er på et sted i karrieren der det også må tenkes strategisk hvis han skal komme seg opp på rankinglistene, sier manager Roar Sørum til VG.

Han er sønnen til trener Kjell Sørum, og de to har vært tett på Torres i hele hans karriere. Det startet med en litt tilfeldig boksetrening da en 14 år gammel Torres var på familiebesøk på Hadeland.

Nå håper selvfølgelig Team Torres å få sitt store internasjonale gjennombrudd.

Nå er det amerikanske Bruce Carrington som står i motsatt hjørne 16. februar, og kontrakten er nettopp signert. Det er ærverdige Madison Square Garden som er arena for det som blir den 20. proffkampen til Torres.

Bernard Angelo Culpa Torres Vis mer ↓ Yrke: Proffbokser

Alder: 27

Bosted : Gran på Hadeland

Kallenavn : La Maquina (Maskin på spansk)

Amatørkarriere : Blant annet syv NM-gull på junior- og seniornivå. Én kongepokal.

Proffkarriere : Debut i 2017. 18 seirer og ett tap. Åtte seirer på knockout.

Slo Nasibu Ramadhani (33 seirer, 17 tap) på poeng (99–91, 100–90, 99–91) i Chateau Neuf 9. juni.

Han står med ett eneste tap, og det var i Atlantic City i USA mot Frency Fortunato Saya i september 2022. Da tapte Torres på poeng etter å ha fått en fryktelig åpning etter å ha tatt telling i fjerde runde.

– Bernard tapte sist han bokset i USA i det som kunne vært en døråpner. Nå får han endelig en ny sjanse, men tar han ikke den er det ikke sikkert at han får flere, sier manager Sørum.

To seirer i 2023

Siden da har Torres gått to kamper hjemme i Norge og vist hvorfor han er regnet som Norges beste aktive proffbokser akkurat nå. Han knuste Cristian Avila på knockout i januar, og tok en overbevisende poengseier mot Nasibu Ramadhani i juni.

MENTALHJELP: Erik Bertrand Larssen (t.h.) har jobbet tett med Bernard Torres siden 2022. Dette bildet er fra Chateau Neuf 28. januar 2023. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mentaltrener Erik Bertrand Larssen har jobbet tett med Torres det siste året, og får litt av æren for at 27-åringen nå er rustet for større oppgaver. Akkurat nå er Torres rangert som den 50. beste fjærvekteren (57,1 kg) i verden på Boxrec.

Motstander Carrington er rangert som nummer 48 etter å ha vunnet alle sine ti første proffkamper. 26-åringen fra Brooklyn vant på teknisk knockout i 2. runde mot landsmannen Jason Sanchez så sent som 9. desember.

Vinneren av oppgjøret mellom Carrington og Torres vil komme seg i en meget gunstig posisjon. Det er Top Rank, med den 92 år gamle promotorlegenden Bob Arum i spissen, som arrangerer stevnet.

Lite penger

– Økonomisk er ikke akkurat denne kampen noen gullgruve, men vi håper det blir inngang til noe mer, sier Roar Sørum.

Han bekrefter at Torres fikk 12.000 dollar – drøyt 120.000 norske kroner etter dagens kurs – for den forrige USA-kampen, og at rammene rundt dette oppgjøret er litt bedre.

– Det dekker vel ikke så mye mer enn utgiftene til oppkjøringen, og det er fortsatt slik at Bernard lever omtrent under fattigdomsgrensen. Men akkurat nå betyr ikke pengene så mye, sier Sørum.

PS! Stevnet arrangeres i Madison Square Garden Theate som har plass til 5–6000 tilskuere, og ikke i hovedarenaen som rommer over 20.000 tilskuere. Hovedkampen er mellom O'Shaquie Foster og Abraham Nova, som kjemper om WBC-tittelen i super fjærvekt.