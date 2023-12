Tottenham hadde alle muligheter til å tette gapet til serieleder Liverpool, men den tanken ville ikke Brighton bli med på, som satte på turboen og kjørte over laget til Ange Postecoglou i store deler av kampen.

Like før slutt våknet derimot Tottenham, som satte inn to kjappe på rappen av Alejo Véliz og Ben Davis.

Sluttspurten var enorm av bortelaget, men det ville seg bare ikke.

– Det er rettferdig å si at vi så slitne ut i dag, som er forståelig. Vi har bedt om mye for disse spillerne i lengre tid, og vi manglet litt energi i dag. Brighton er et godt lag og vi slet med å håndtere dem, sier manager Ange Postecoglou til Amazon etter kampen.

OPPGITT: Tottenham-trener Ange Postecoglou på sidelinjen. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters / NTB

Dermed mistet Tottenham grepet om tetstriden.

– Det er en veldig skuffende opptreden. Vi var ikke i nærheten av det nivået vi vil spille på, sier Son Heung-min til Premier League Productions.

Han fortsetter:

– Om vi ikke spiller som vi gjør de siste 15 minuttene i hver eneste kamp, så kommer vi til å slite. Dette må være en stor oppvekker.

KLAR I TALEN: Kaptein Son Heung-min med hånden på hodet etter kampen. Foto: Ian Walton / AP / NTB

Etter bare elleve minutter satte 18-åringen Jack Hinshelwood kampens første scoring, og sikret dermed sitt andre mål i Premier League.

Så viste Joao Pedro hvilken straffeskytter han var, da han stilte seg opp og banket ballen i mål etter at Kulusevski brukte strake armer og dro i trøyen til Danny Welbeck.

Straffescoringen var hans syvende, og det er ingen andre i de topp fem-ligaene i Europa som har scoret mer fra straffemerket.

Etter 75. minutter fikk han en ny sjanse fra straffemerket og banket like så godt inn det også.

Åtte mål står han med nå, det er tre mer enn nummer to på listen.

JUBEL: Tomålsscorer Pedro hadde en fin dag på jobben. Foto: GLYN KIRK / AFP / NTB

Etter hvilen satte Pervis Estupiñán inn en perle av et mål.

Det kom etter at James Milner tok corneren kort til venstrebacken, som klinket til og sendte ballen hardt i lengste hjørne.

– Det var fantastisk. Han har vært ute en stund, og vi er alle overlykkelige på hans vegne, sier Danny Welbeck til Amazon om lagkameraten.

Tottenham hang ikke med i store deler av kampen, men like før slutt sikret Son Heung-min at bortelaget fikk sitt første trøstemål. Sørkoreaneren lempet ballen inn til Alejo Veliz, som var sikker og satte inn sin første scoring i Premier League.

Så var det Ben Davis som satte inn mål nummer to, og man kunne nesten tro at Tottenham skulle klare å snu kampen i sluttminuttene.

Det ble med de to målene.