Alt så veldig lyst ut for Kilde da den sveitsiske rivalen Marco Odermatt gikk i mål 34 hundredeler bak nordmannen. Men så satte Paris utfor med startnummer 12.

Allerede fra start tok italieneren føringen. På det meste ledet Paris med 60 hundredeler. Han tapte litt på slutten, men gikk i mål hele 44 hundredeler foran Kilde.

– Dette er på kanten til en skrell, sa Viaplay-kommentator Henrik Jonassen.

– Det var enormt. Helt enormt av Paris, fulgte Viaplay-ekspert Kjetil André Aamodt opp med samtidig som Paris gikk bananas i målområdet og feiret med hjemmefansen.

Når 20 løpere har kjørt leder fortsatt Paris. Dette vil være italienerens første seier siden Kvitfjell i mars 2022.

Dette er den andre annenplassen til Kilde i utfor på tre dager. På torsdag ble han slått av den amerikanske sensasjonen Bryce Bennett, mens han skuffet i fredagens super-G.

Adrian Smiseth Sejersted lå også bra an halvveis i utforen, men så bommet han kraftig i inngangen til et heng og tapte over sekundet. I mål var han drøye to sekunder bak Paris.