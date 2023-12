«Visste du at han er musiker i tillegg til å være skuespiller, trener, poet og maler? Denne aprilkvelden blir det få kung-fu spark og fulltreffere i krøsset, men desto flere sjelfulle låter i et musikalsk landskap som drar veksel på Leonard Cohen og Nick Cave.»

Det skriver Kilden konserthus i Kristiansand på sine nettsider.

Cantona er aller mest kjent som artist på fotballbanen. I april kommer han til Kristiansand som musiker.

– I det siste har han fått for seg at han skal satse på en musikkarriere. Det har vi fulgt med på i lengre tid. Det er gøy at vi får han til Norge, og at det endelig klaffet, sier bookingsjef Daniel Stamnes til Fædrelandsvennen.

ARTIST: Eric Cantona, her fra en konsert i Lyon. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / NTB

I 2023 har han gitt ut sanger som «Tu me diras», «The friends we lost» og «I’ll make my own Heaven».

Hans mest streamede sang på Spotify er «Be our guest» med halvannen million avspillinger.

Cantona la opp som fotballspiller i 1997.