Det gjorde City-sjefen på en pressekonferanse torsdag.

– Vi trodde det ikke var så ille, men det viste seg å være et lite brudd i benet, og benet er ikke muskulært, der du kan trene litt og komme tilbake. Når du har denne skaden, er det et spørsmål om tid. Folk sier seks til åtte uker, og det er seks til åtte uker. Det handler ikke om hvor mye du jobber eller om du drar til Abu Dhabi eller ikke. Benet trenger tid på å gro, sier Pep Guardiola.

Tidligere torsdag gjorde Guardiola det kjent at nordmannen ikke spiller fredagens FA-cupkamp mot Tottenham. Sist Haaland var på banen for Manchester City var 6. desember i 0–1-tapet for Aston Villa i Premier League.

Fire dager etterpå uttalte City-manageren at Haaland «nesten ikke kunne gå», men presiserte at det ikke var snakk om et brudd.

Siden har Haaland vært ute av både trening og kamp for City, inntil han returnerte til ordinær fotballtrening med laget denne uken.

Guardiola har beskrevet skaden som en stressreaksjon i foten. Dette har vært Haalands lengste skadeavbrekk i seniorkarrieren.

Torsdag åpner Guardiola for at Haaland kan spille mot Burnley i Premier League kommende onsdag.

– Nå er det snart over, det er åtte uker nå, nesten to måneder denne eller neste helg. Han føler seg bra, nå trenger han tid for å få rytmen og får minutter (spilletid) når han er frisk, fortsetter Guardiola.

Han svarte slik på om Haaland har hatt smerter:

– I Abu Dhabi og her de siste ti dagene, har han ikke hatt det. Det er bra. Han kom tilbake etter to eller tre treninger og kjente litt på det. Derfor har vi vært litt forsiktige etter at vi hadde ventet lenge. I desember kunne han ikke spille på lang tid. Vi ville unngå det, men nå føler han seg bra. Vi gir ham tre eller fire dager og forhåpentligvis kan han spille sine første minutter mot Burnley, sier Pep Guardiola.

Haaland er ikke den eneste stjernen som er tilbake for Manchester City. I FA-cupkampen mot Tottenham vil trolig Kevin De Bruyne spille fra start igjen. Det vil isåfall være første gang siden første serierunde i august.

– Han er klar. Han var klar mot Newcastle også. Men vi har alltid en prosess, som er den samme for Erling når han kommer tilbake. Jeg tror ikke det blir 90 minutter, men det er veldig, veldig snart tid for å kunne spille fra start, sier Manchester Citys manager.