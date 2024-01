Men den første prisen som ble utdelt i et fasjonabelt lokale i London mandag kveld, gikk til Pep Guardiola. Manageren som sikret en historisk The Treble-triumf med Manchester City i 2023 ble kåret til årets trener på herresiden.

City-manageren benyttet anledningen til å takke hans nærmeste støttespillere i klubben.

– Jeg vil si tusen takk til spillerne våre og alt de har gjort for denne klubben i mange år. Det har vært en utrolig reise. Å leve sammen med dem i så mange år har vært utrolig, sa spanjolen.

Kort tid senere ble Erling Braut Haaland, ikke overraskende, stemt frem på årets lag på herresiden.

Juryen består av landslagstrenere, landslagskapteiner, enkelte journalister og fans som har stemt på Fifas hjemmeside, der over en million har stemt verden over.

De skal dele ut pris i 11 kategorier:

«The Best»-prisen for herrer:

Nominerte: Lionel Messi, Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland.

«The Best»-prisen for kvinner:

Nominerte: Aitana Bonmati (25), Jenni Hermoso (33) og Linda Caicedo (18)

Vinner:

«The Best»-prisen for trener for kvinnelag:

Vinner:

Nominerte: Jonatan Giraldez (Barcelona), Emma Hayes (Chelsea), Sarina Wiegman (England).

«The Best»-prisen for trener for herrelag:

Vinner: Pep Guardiola.

Nominerte: Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter), Luciano Spalletti (Napoli/Italia)

PÅ PLASS: Manchester City-manager Pep Guardiola, her sammen med kona Christina Serra under prisutdelingen i London mandag.

«The Best»-prisen for beste kvinnelige keeper:

Nominerte: Mackenzie Arnold (West Ham/Australia), Cata Coll (Barcelona/Spain) Mary Earps (Manchester United/England).

Vinner:

«The Best»-prisen for beste mannlige keeper:

Nominerte: Yassine Bounou (Sevilla/Al Hilal/Marokko), Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia), Ederson (Manchester City/Brasil).

Vinner:

Fifas Puskás-pris (årets mål):

Nominerte: Julio Enciso (for Brighton mot Manchester City), Guilherme Madruga (for Botafogo-SP mot Novorizontino), Nuno Santos (for Sporting CP mot Boavista).

I tillegg deles Fifas supporter og «fair play»-pris ut, mens de også kårer årets lag på både kvinne- og herresiden.