For ett år siden ble kretsmesterskapet i futsal for seniorlag arrangert for første gang i Nordmøre og Romsdal. Kommende helg arrangeres mesterskapet igjen.

KM spilles i Freihallen og Dahlehallen lørdag. Flere lokale lag skal i aksjon både på dame- og herresiden. Selve sluttspillet starter klokka 15.20.

Du kan se kampene i sluttspillet direkte på Rbnett. Sendingen fra Dahlehallen er et samarbeid mellom Romsdals Budstikke, Tidens Krav og Streambird.

Finalen for kvinner spilles klokka 18. Herrefinalen starter klokka 18.20.

Disse lagene deltar:

Kvinner:

Avdeling 1

FCK 1

KBK 2

Molde

Averøykameratene

Avdeling 2

FCK 2

KBK 1

Træff

Dahle

Herrer:

Avdeling 1

Dahle

Eide

Molde 2

Rival

Avdeling 2

FCK

Elnesvågen 1

Malmefjorden 1

Nordlandet 2

Avdeling 3

Surnadal

Åndalsnes

Gossen

Molde 1

Avdeling 4