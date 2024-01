– Jeg synes det er trist og veldig vemodig. Da jeg fikk beskjeden var det først det som gikk gjennom hodet mitt. Han kommer til å bli savnet, men samtidig er det litt forståelig, sier skihopperen Silje Opseth til VG.

Fredag kunne VG dele at Bråthen har sagt opp jobben.

Hun har sett Bråthen kjempe frem kvinnenes sak i hoppsporten. I fjor ble det skiflyging i Vikersund. Hun har vanskeligheter for å sette ord på hvor mye han har betydd for norsk hoppsport.

– Jeg tror ikke vi hadde vært der vi var i dag uten det arbeidet han har lagt ned. Det har vært helt vanvittig. Han er en ordentlig dyktig og kompetent fyr, som har vist i alle år at han brenner for utøverne, sier Opseth.

VEMODIG: Silje Opseth om Bråthens avgang. Foto: Line Møller / VG

Fredag klokken 11 kjempet Clas Brede Bråthen imot tårene på pressekonferansen.

– Vi har vel noe å snakke om ... innledet han.

– Det er hevet over enhver tvil at jobben min har preget familielivet. For meg har det å være hoppsjef ikke bare vært en jobb, det har blitt en livsstil, sier Bråthen.

Han er også takknemlig for at han fått møte alt fra Gregor Schlierenzauer til Diego Maradona gjennom skisporten.

– Internasjonalt står sporten vår sterkere enn noen gang. Vi har en internasjonal medieoppmerksomhet som de færreste idretter er forunt. Årets hoppuke viser med all mulig tydelighet at vi fortsatt kan invitere til folkefest i bakkene rundt omkring.

GIR SEG: Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen / VG

– Jeg synes det er veldig kjedelig og trist at det skulle ende på den måten. Jeg vet så mye hvor han har betydd. Veldig kjedelig at det skulle ende sånn her, sier olympisk mester Maren Lundby til VG.

– Forstår du valget?

– Når han selv opplever at det begynner å gå utover hvordan han har det og familien og alt, så er det bare han som kan svare på det. Når det går så langt, så tenker jeg at det begynner å bli riktig. Men for hoppsporten idrett og utøvere, er det veldig kjedelig.

– Det er vanskelig å se for seg fremtiden uten ham. Han har vært der i snart 20 år. Jeg synes det er på en måte vondt at han ikke får gjennomslag for de kampene han kjemper, legger Lundby til.

Maren Lundby vant VM-gull, OL-gull og verdenscupen sammenlagt som skihopper. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Silje Opseth er derimot ikke for overrasket over at han går av.

– Jeg har sett hvordan han har kjempet de siste årene, alt som har skjedd i konflikten med forbundet og hvordan det har påvirket ham. Det står stor respekt av alt han har gjort. Det er først og fremst et tap for idretten, men jeg skjønner Clas godt, sier hun.

Hoppekspert for NRK, Johan Remen Evensen, sier dette om Bråthen:

– Han har betydd mye, det er det ingen tvil om. Han har ofret mye for at hoppsporten skal få resultatene man har hatt de siste årene, sier Johan Remen Evensen til VG.

TRIVDES: Johan Remen Evensen hentet to VM-sølv, ett sølv i skiflyging-VM og én OL-bronse (alle lag) under Clas Brede Bråthens ledelse. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Hva er det han har gjort konkret?

– De siste 10–15 årene har han blitt mer åpen for at vi skal være mer med i utviklingen. Vi har en sterk tradisjon i Norge å stå imot alle nye utviklinger som kommer og være en motpart til det. Men han har skjønt noe viktig i toppidretten, at man heller må snu på det.

Tidligere skihopper Anders Fannemel trekker frem en god historie fra starten av hans karriere hjemme i Hornindal for å beskrive Bråthen.

– Han har vært veldig viktig for hoppsporten så lenge jeg kan huske. Da jeg var 12 år og ville begynne med sporten, ringte faren min ham, for vi visste så vidt hva skihopping var. Da fikk faren min gode råd fra sportssjefen selv. Det er veldig typisk ham. Han brenner så mye for hoppsporten, sier Fannemel til VG.

Norges gull under Bråthen Vis mer ↓ OL-gull: Lars Bystøl, Maren Lundby, Marius Lindvik. Lagkonkurranse. VM-gull: Lundby (2), Anders Bardal, Rune Velta. Lagkonkurranse. Verdenscupen sammenlagt: Lundby (3), Halvor Egner Granerud (2) og Bardal. Gull VM-skiflyging: Lindvik. Daniel-André Tande. Roar Ljøkelsøy. Lagkonkurranse (4). Hoppuka: Jacobsen og Egner Granerud.

Rune Velta, også tidligere skihopper, sier takk.

– Først og fremst er det en stor takk til alt han har gjort for sporten. Han har hatt en enorm betydning for hoppsporten i Norge. Nå mister man en person som alltid har vært der, sier Velta til VG.

– Hvordan ser du på tiden fremover for norsk skihopp?

– Jeg tror Clas har lagt gode forutsetninger for tiden fremover. Den måten han har bygd kompetanse på, og tatt vare på kompetente mennesker, det er helt uten sidestykke. Det er det som kommer til å være viktig fremover.